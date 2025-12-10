От сырья к высокотехнологичному продукту: как медная отрасль становится точкой роста

Сегодня казахстанские предприятия превращают руду в готовый кабель. Этот простой, но наглядный путь напомнил о большом потенциале медной промышленности, которую в НПП "Атамекен" считают будущим флагманом роста.

Глубокая переработка и создание локальных цепочек добавленной стоимости становятся особенно важными сейчас, когда страна реализует масштабные проекты по модернизации ЖКХ и энергетики.

"Ер-Тай" и "Казэлектромаш": реальные примеры локализации

Компания "Ер-Тай" уже 20 лет развивает в Казахстане полный цикл в горно-металлургической отрасли: от геологоразведки до выпуска готовой металлопродукции. В ее структуре работают флотационные фабрики, электролизные мощности, переработка, а команда насчитывает более 1500 специалистов. Главный принцип – вся производственная цепочка должна быть локализована, чтобы страна получала не просто сырье, а готовый продукт.

Для этого "Ер-Тай" обновляет технологии, внедряет современное оборудование, снижает капитальные затраты и вовлекает в работу ранее нерентабельные месторождения. В разведке применяются цифровые модели и ИИ, что повышает точность и скорость открытия ресурсов.

В 2024 году компания восстановила простаивавший завод катодной меди в Павлодарской области и вывела его на экспорт. А к 2025-2026 годам планирует запустить новый электролизный завод на 5 тысяч тонн меди в год. Это усилит экспортный потенциал и глубину переработки в стране.

Другой пример эффективной локализации – ТОО "Казэлектромаш". Предприятие, начавшее свой путь еще в 1995 году, сегодня выпускает около 25 тысяч марко-размеров кабельно-проводниковой продукции. Кабели используются во всех ключевых отраслях экономики.

Уже 70% сырья отечественного происхождения, включая медные катоды KAZ Minerals, алюминиевую катанку "Казэнергокабель" и стальную проволоку Kaz-metiz. Компания также наладила выпуск собственной медной катанки.

Благодаря поддержке правительства и НПП "Атамекен" компания получила мощный импульс по импортозамещению. Предприятие освоило производство кабелей для нефтепогружных насосов, солнечной энергетики, железнодорожного транспорта и добычи урана.

Опыт этих компаний показывает, что поддержка государства, технологическая модернизация и полная локализация цепочек создают условия для устойчивого роста, развития экспорта и укрепления экономической независимости. Именно такие предприятия формируют новую индустриальную модель – от сырья к высокотехнологичному продукту.

Какую роль играет НПП "Атамекен" в поддержке бизнеса

НПП "Атамекен" не просто наблюдает за развитием бизнеса, но и активно участвует в его трансформации. Так, недавно председатель президиума НПП Раимбек Баталов представил новую цифровую модель работы палаты, где бизнес получает необходимую помощь и сервисы в одном месте. Это включает маркетплейс услуг через платформу eGov Business, единый реестр предпринимателей и Цифровую карту бизнеса. Они позволяют анализировать состояние отраслей, отслеживать исполнение мер поддержки, выявлять барьеры и оперативно предлагать решения.

Особое внимание привлек Atameken AI. Это решение на базе ИИ, которое помогает предпринимателям разбираться в практических вопросах – от действий при налоговой проверке до подачи электронных обращений через e-Otynysh.

Напомним, что с приходом Раимбека Баталова НПП "Атамекен" переживает масштабную трансформацию и работает по принципу "страна, где слышат предпринимателей". В каждом районе созданы отраслевые советы, которые собирают экспертизу, фиксируют реальные потребности и помогают формировать меры поддержки.

Реформа началась именно с районов и малых городов, где сосредоточена основная энергия МСБ. Сегодня их 347, в которых участвуют более 10 тысяч лидеров и активных представителей МСБ. Такая модель обеспечивает формирование решений снизу вверх и делает голос предпринимателей реальной движущей силой политики поддержки бизнеса.