Бразилец Кака провел казахский обряд

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака стал почетным гостем на праздничном обряде "Тұсау кесу" (разрезание пут), сообщает Zakon.kz.

Наставник алматинского "Кайрата" был специально приглашен на торжество, чтобы провести традиционный "Тұсау кесу" Димашу, годовалому сыну Биржана Оразова.

Помимо Кака в семейном празднике Оразовых участвовали одноклубники Биржана – Игита и Дуглас.

"Тұсау" кесу – одна из древних казахских традиций. Она посвящена ребенку, которому исполнился год. Это делается для того, чтобы он мог ходить сам, без чьей-либо помощи.

Во время ритуала ноги ребенка связывают черно-белой веревкой в форме восьмерки – символа бесконечности. Веревку перерезает выбранный семьей уважаемый человек – энергичный, добрый, с самыми положительными качествами и с большими достижениями в жизни. Считается, что ребенок в будущем будет таким же успешным, как и этот человек.

Спасибо Биржану Оразову и его спутнице за знак привязанности и уважения, а также за прекрасный и ценный подарок. Желаю вам светлого будущего, – написал тренер в Instagram.

Куандык Шынасилов