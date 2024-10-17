76-летняя мама Илона Маска провела казахский обряд ребенку в Алматы

Канадско-южноафриканская модель Мэй Маск приехала в Алматы, где провела ребенку "тұсау кесу" (разрезание пут) – один из важнейших обрядов у казахов, который проводится, когда малыш начинает самостоятельно ходить. Он символизирует начало нового этапа в жизни ребенка, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом с 76-летней мамой миллиардера Илона Маска, снятым в одном из отелей, поделилась депутат маслихата Алматы Карашаш Жузеева.

На кадрах видно, как Мэй перерезала путы маленькой девочке, которая была одета в национальную казахскую одежду. Затем она взяла малышку за руку и провела по белой дорожке. После матери миллиардера подарили шапан и национальное украшение на руку.

"Мэй Маск провела обряд "тұсау кесер". Счастливая малышка", – подписала Карашаш Жузеева свой Instagram-Stories, опубликованный 16 октября 2024 года.

Также депутат алматинского маслихата посвятила публикацию Мэй Маск.

"Эта удивительная женщина Мэй Маск знаменита не только тем, что является мамой Илона Маска – человека, взломавшего код будущего. Но и тем, что она ломает стереотипы о возрасте, являясь лучшей ролевой моделью", – отметила Карашаш Жузеева.

Подписчиков восхитила красота родительницы миллиардера. Они также выразили восторг тем, что она приехала в Казахстан:

"Какие вы красивые".

"Уааау, какие вы красивые".

"Как классно, она в Казахстане".

"Какая она шикарная, молодая".

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