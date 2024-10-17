76-летняя мама Илона Маска провела казахский обряд ребенку в Алматы
Видеороликом с 76-летней мамой миллиардера Илона Маска, снятым в одном из отелей, поделилась депутат маслихата Алматы Карашаш Жузеева.
На кадрах видно, как Мэй перерезала путы маленькой девочке, которая была одета в национальную казахскую одежду. Затем она взяла малышку за руку и провела по белой дорожке. После матери миллиардера подарили шапан и национальное украшение на руку.
"Мэй Маск провела обряд "тұсау кесер". Счастливая малышка", – подписала Карашаш Жузеева свой Instagram-Stories, опубликованный 16 октября 2024 года.
Также депутат алматинского маслихата посвятила публикацию Мэй Маск.
"Эта удивительная женщина Мэй Маск знаменита не только тем, что является мамой Илона Маска – человека, взломавшего код будущего. Но и тем, что она ломает стереотипы о возрасте, являясь лучшей ролевой моделью", – отметила Карашаш Жузеева.
Подписчиков восхитила красота родительницы миллиардера. Они также выразили восторг тем, что она приехала в Казахстан:
- "Какие вы красивые".
- "Уааау, какие вы красивые".
- "Как классно, она в Казахстане".
- "Какая она шикарная, молодая".
Материал по теме
Ранее мы писали, что американский предприниматель Илон Маск сменил фотографию своего профиля в принадлежащей ему соцсети Х (ранее Twitter).