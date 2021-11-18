Полный отказ от сахара – к чему это приведет, рассказала врач

К чему приведет полный отказ от сахара. Об этом рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова, передает Zakon.kz.

По ее словам, как пишет РИА Новости, отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам, а полезный эффект от такого шага проявится быстро.

Врач отметила, что системное употребление сахара в избытке приводит к проблемам со здоровьем и фигурой.

Глюкозу и хорошее настроение можно получать и без сахара: из круп, фруктов и овощей – натуральных, а не консервированных. Татьяна Бочарова

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Есть сила привычки, есть социальные традиции – чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра. На самом деле главное – если вы хотите отказаться от сахара, заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю. Вы увидите первые результаты, и они могут стать стимулом для того, чтобы вы продолжили питаться по-новому. Татьяна Бочарова

Уже через три дня после отказа от сахара, по словам специалиста, улучшатся пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон.

В течение недели явно улучшится состояние кожи, могут исчезнуть проблемы со сном, если таковые имеются. Эти процессы будут развиваться и в следующие дни, так что месяц без сахара точно уберет лишние килограммы, улучшит гормональный фон и иммунитет.