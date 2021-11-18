В Алматинской области легковушка вылетела в кювет – погибли два человека

18 ноября 2021, 14:35
Фото: Zakon.kz

В Алматинской области произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась утром 17 ноября на 223 км автодороги Алматы – Оскемен.

По предварительным данным, 30-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель и его 28-летний пассажир от полученных ранений скончались на месте аварии. По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело по ст. 345 ч. 4 УК РК, – уточнили в ДП области.

Назначен ряд экспертиз.


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