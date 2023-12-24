Легковушка вылетела в кювет со скользкой дороги в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло 24 декабря на трассе в районе поселка Акшат Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что водитель "Ваза" на скользком участке дороги не справился с управлением, после чего одна машина от удара вылетела в кювет, пишет "Диапазон".

Вскоре на место аварии приехали медики и полицейские. В результате происшествия водитель легковой машины погиб на месте происшествия.





На кадрах видно, что на дороге снежная каша, которая осложняет движение транспорта.

Полиция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим.

Накануне мы рассказывали о жутком ДТП в Атырауской области. ДТП произошло 22 декабря около 22:00 на трассе республиканского значения Астрахань – Актобе: столкнулись Toyota Avalon и ВАЗ-2114. В результате происшествия 35-летний водитель ВАЗ-2114 скончался на месте.