О важности вакцинации для беременных рассказал академик Локшин

О том, какое влияние вакцина может оказывать на беременную и ее плод, порталу Zakon.kz рассказал академик НАН РК, главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения РК Вячеслав Локшин.

Вакцина – одна из возможностей избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции в случае заболевания. Поэтому женщинам, ждущим ребенка, важно получить ее. По информации Министерства здравоохранения, материнская смертность в прошлом году возросла в Казахстане почти в три раза.

Вопреки слухам, распространяемым антиваксерами, препарат не оказывает никакого негативного влияния на плод, наоборот, он получает внутриутробно необходимые антитела для защиты в первый месяц после рождения. Однако риск заразиться коронавирусом у ребенка до трех лет очень низок из-за отсутствия рецепторов к нему.

Международные исследования в США, Израиле, странах Европы показали, что к основным побочным эффектам вакцинации относятся: боль в месте инъекции, покраснения, небольшие аллергические реакции, температура. О каких-то очень негативных явлениях у матери и плода не сообщается.

Вакцинация проводится с 16-й по 37-ю неделю беременности. На 16-й неделе заканчивается эмбриогенез, т. е. у плода развились основные органы. Хотя говорят, что вакцина не оказывает на этот процесс никакого патогенного влияния, мы все равно не хотим рисковать. И можно поставить вакцину до 37-й недели – за три недели до родов, – уточняет главный внештатный репродуктолог Минздрава.

По словам Вячеслава Локшина, на базе "Спутника V" и Pfizer уже ведется разработка вакцины от коронавируса, предназначенная для детей трех-пяти лет. Единственное отличие – ее объем будет составлять половину или 2/3 от объема дозы для взрослого человека. Точные даты внедрения пока не озвучены, поскольку пока ведутся клинические исследования.

В случае с беременными, противопоказания к вакцинированию такие же, как и для всех – острые и воспалительные заболевания или обострение хронических. Но все решаемо после обращения к врачу, его рекомендаций. Когда здоровье придет в норму, можно ставить вакцину. Если беременная по какой-то причине не может вакцинироваться, то рядом с ней могут находиться лишь получившие вакцину. Ей самой советуют избегать большого скопления людей.

Самым опасным для беременных считается "дельта-штамм". У заразившихся им отмечается тяжелое течение заболевания, состояние осложняется пневмонией, дыхательной недостаточностью, возможны преждевременные роды, даже внутриутробная смерть плода, замершая беременность. Среди девушек, сделавших ЭКО, тоже были потери. Тяжелую пневмонию сложно лечить у беременных, поскольку у них снижены иммунитет и эволюционные свойства крови. Это стало причиной увеличения процента материнской смертности не только в Казахстане, но и во всех странах, – предупреждает академик Локшин.

К самому же плоду вирус попасть не может из-за своего размера. Не больше 5-7% детей рождались ковид-положительными. Если женщина заразилась в первом или втором триместре, есть риск замершей беременности. Чаще случается мертворождение, чем у не болевших.

Тяжелое течение болезни наблюдается и у подростков. У них диагностируются сосудистые осложнения, синдром Кавасаки, при котором сосуды поражаются воспалением, вероятен постковидный синдром. Подростки нередко бывают и носителями заболевания. Поэтому их тоже относят к тем, кому обязательно получить вакцину. На сегодняшний день минимальный возраст вакцинации – 12 лет. Со временем он будет понижаться после проведения испытаний и разработки соответствующих препаратов.

Населению необходимо понимать, что вакцина не гарантирует 100%-ной защиты, поэтому по-прежнему важно соблюдать дистанцию и гигиену рук, носить маски.

По словам многодетной алматинки Елены, самочувствие после вакцинации у детей не ухудшилось – лишь немного болело место укола. На следующий день они пошли в школу, согласно расписанию. У нее препарат получили трое детей – 17, 13 и 12 лет.

О возможности поставить вакцину Елена узнала случайно из родительского чата. В городской поликлинике проводилась процедура. Одна из родительниц планировала повести туда детей, но не хватало еще четверых человек, поскольку доз шесть. Елена, посовещавшись с домочадцами, отправилась в поликлинику.

После осмотра у педиатра дети получили допуск и 15 ноября вакцинировались препаратом Pfizer.

У детей не было возражений, наоборот, они отнеслись с любопытством. Они понимают, что это – часть гражданской позиции. Я говорила со знакомыми за границей – их дети тоже вакцинировались без последствий. Для меня это было очень важно. Мы все также понимаем необходимость и важность этой процедуры, – говорит алматинка.

Взрослые члены ее семьи вакцинировались еще в апреле, никто за все время не заразился коронавирусом.

Из-за антиваксеров я думала, что у нас больший процент населения настроен против вакцины. Но, придя в поликлинику, увидела совершенно противоположное. И это радует, – подытожила женщина.