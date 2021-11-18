В экономику Кызылординской области инвестировано более 4 трлн тенге

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте РК аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова рассказала о развитии региона в рамках Послания главы государства.

Аким области остановилась на работе, проделанной за годы Независимости и в рамках Послания, а также озвучила основные показатели, характеризующие развитие региона.

В соответствии с поручениями Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по стратегическим направлениям развития за годы Независимости в экономику региона вложено более 4 трлн тенге инвестиций. Доля промышленного производства в ВРП увеличилась с 11 до 30%, а доля сельского хозяйства только за последние 10 лет – с 3,9 до 6,3%. Урожайность и валовой сбор риса сегодня выросли по сравнению с показателями 1991 года в 1,5 раза. Регион является одним из лидеров в стране по темпам роста количества действующих субъектов малого и среднего бизнеса – на 6,6% за девять месяцев текущего года. Производство промышленной продукции за этот период увеличилось на 0,5%, в том числе в обрабатывающей отрасли – на 12,6%, производство продукции в сельском хозяйстве – на 2,3%, объем строительных работ – на 2,4%, объем введенного жилья – на 3,5%, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

В текущем году ведется строительство 110 жилых домов на 2408 квартир, в том числе пяти жилых домов на 250 квартир в городе Байконыр. До конца года будет введено в эксплуатацию 94 жилых дома на 1608 квартир.

Увеличился объем инвестиций в экономику региона, в том числе в обрабатывающую промышленность – в 2,6 раза.

На пресс-конференции аким области остановилась на проделанной работе в сфере промышленности. В рамках третьей пятилетки программы индустриализации в этом году планируется реализовать четыре проекта на сумму 45 млрд тенге с созданием 500 новых рабочих мест. Среди них – стекольный завод в Кызылорде.

Кроме того, в текущем году начнется строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Шалкия Жанакорганского района и завода кальцинированной соды в Аральском районе. В Шиелийском районе на месторождении ванадия Баласаускандык с декабря этого года начнется производится ферромолибдена. Вместе с тем в рамках Карты экономического развития Кызылординской области до 2023 года начато производство консервов из баранины, говядины и конины, рисовой и гречневой каши, а также жантачного меда, чипсов из дыни и других продуктов питания.

С целью насыщения внутреннего рынка местной продукцией в регионе запущена программа кредитования под 2%. На эти цели из областного бюджета выделено 400 млн тенге.

Спикер рассказала о мерах по экономии и эффективному использованию поливной воды в условиях дефицита водных ресурсов.

В соответствии с Посланием главы государства будет начато строительство Караозекского водохранилища общим объемом 775 млн кубометров. Наша цель – диверсификация сельскохозяйственного производства, особенно земледелия, с учетом проблем, связанных с поливной водой, и эффективное использование водных ресурсов, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

Кроме того, в соответствии с Посланием этого года из 120 каналов, реконструируемых по республике до 2025 года, планируется реализовать 21 на территории Кызылординской области.

Как известно, вследствие засухи в Аральском районе произошла массовая гибель скота. В связи с нехваткой поливной воды была объявлена чрезвычайная ситуация, в результате оперативных мероприятий ситуация стабилизировалась. В помощь скотоводам на обеспечение кормами, а также на решение проблемы водопоя, вопросов орошения пастбищ, сенокосов и обводнения озерных систем выделено порядка 600 млн тенге.

В связи с произошедшим ЧП из фонда мецената Булата Утемуратова было выделено 280 млн тенге, на эти средства были поставлены необходимые запасы кормов из Костанайской и Актюбинской областей. Кроме того, заключены соглашения по аренде 15 тыс. га пастбищных угодий в Иргизском районе Актюбинской области на пять лет, 30 сентября акиматами Аральского района и Иргизского района подписан двусторонний меморандум.

В регионе в этом году посевы риса сокращены с 89 тыс. га до 83 тыс. га. Несмотря на дефицит воды, урожай риса получен на уровне прошлого года – 500 тыс. тонн при средней урожайности 59,8 ц/га.

На пресс-конференции была освещена работа фонда по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. С начала года из областного бюджета выделено 900 млн тенге на закуп 3124 тонн продукции. Также по оборотной схеме выданы заемные средства. На сегодняшний день индекс цен на социально значимые товары не превышает среднереспубликанский уровень. В течение года на постоянной основе проведено 36 сельскохозяйственных ярмарок.

Уровень безработицы в регионе составляет 4,9%. С начала года создано более 27 тыс. новых рабочих мест, из них 14 114 постоянных. Через центры занятости трудоустроено 849 человек с ограниченными возможностями.

Гульшара Абдыкаликова рассказала о работе по вакцинации населения региона в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день 86,2% населения области, подлежащего вакцинации, получили первый компонент вакцины, 72,5% – второй. С начала года количество прививочных кабинетов увеличилось с 34 до 106. Вакцинацию Pfizer мы начали с 15 ноября. На сегодня в регион доставлено 23 400 доз. В соответствии с требованиями приобретены две морозильные камеры, в ближайшее время будут доставлены еще 10 камер и 20 термоконтейнеров. Всего планируется поставка 97 тыс. доз. С лекарствами проблем нет, – сообщила глава региона.

В Кызылординской области эффективно решаются социально значимые вопросы. Сегодня 97% населения области обеспечено централизованным водоснабжением, 65% – природным газом. Доля дорог в хорошем состоянии к концу года будет доведена до 75%. В сфере жилищно-коммунального хозяйства набирает обороты проект "Бюджет народного участия".

Реализован проект по орошению и озеленению территории города, еще два проекта принято к реализации.

Спикер остановилась на работе по ликвидации аварийных школ и строительству новых объектов. В соответствии с поручением Елбасы в этом году в Кызылорде открыто три общежития на 475 мест для студентов колледжей. К 1 сентября текущего года введены в эксплуатацию три школы на 748 мест, в том числе две частные. Ожидается, что до конца года будут сданы еще две школы на 900 мест, одна из которых взамен аварийной. В целях развития массового спорта в рамках государственно-частного партнерства введено в эксплуатацию семь спортивных комплексов, продолжается строительство еще шести спортивных комплексов.

В соответствии с поручением главы государства в области планируется увеличение финансирования государственного спортивного заказа от 212 млн тенге с охватом 2156 детей в 2021 году до 638 млн тенге с охватом 4312 детей в следующем году.

Кроме того, в рамках государственного творческого заказа на кружки с охватом 1522 ребенка в этом году из областного бюджета выделено 100,1 млн тенге. В следующем году для 2150 детей эти средства составят 301 млн тенге.

В рамках 30-летия Независимости страны проведен республиканский айтыс акынов "Тұғыры биік Тәуелсіздік", конкурс жыршы-жырау "Жырлансын, Тәуелсіздік жыр бұлағы", посвященный 150-летию со дня рождения Кете Жусупа Ешниязулы.

В рамках программы "Рухани жаңғыру" был издан первый том трехтомной антологии фольклора региона – "Жанкожа батыр".

В этом году будет отмечаться 130-летие знаменитого рисовода, "академика полей" Ыбрая Жахаева, а в рамках 445-летия Жалантоса Бахадура в Казалинском районе будет установлен памятник. Кроме того, продолжаются археологические раскопки городищ Бабиш-мола, Жанкент и Сыганак.

В завершение пресс-конференции Гульшара Абдыкаликова ответила на вопросы журналистов.