За 10 месяцев 2025 года в экономику Актюбинской области привлечено 892 млрд тенге

О социально-экономическом развитии региона сообщил аким Актюбинской области Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций.

По словам акима, по итогам 10 месяцев 2025 года экономический рост региона составил 103,6%.

Индекс промышленного производства составил 101,3%, что свидетельствует о стабильной работе предприятий и росте объемов выпускаемой продукции.

Фото: акимат Актюбинской области

В сельском хозяйстве показатель достиг 101,8% благодаря хорошему урожаю и увеличению производства животноводческой продукции.

Наиболее высокий рост отмечен по инвестициям – 129,1%. Объем строительных работ вырос на 17%, а ввод жилья – на 3,5%. В сфере транспорта и складирования зафиксирован рост на 10,3%, в торговле – на 2,1%.

С начала года в экономику области привлечено 892 млрд тенге.

"Укрепление инвестиционной привлекательности страны и поиск новых механизмов привлечения иностранных капиталовложений – это конкретное поручение главы государства. Мы ведем системную работу в этом направлении", – отметил Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

В этом году в области введено восемь крупных объектов общей стоимостью свыше 110 млрд тенге. Среди них – ветроэлектростанция мощностью 150 МВт компании ERG.

Особое внимание уделяется проектам, направленным на углубленную переработку сырья. Так, по инициативе компании KazFeltec в Казахстане впервые открыт цех по глубокой переработке овечьей шерсти и производству строительных материалов. Стоимость проекта – 5,3 млрд тенге, мощность – более 2 тысяч тонн продукции в год. С запуском производства создано 50 рабочих мест, налажена кооперация с сельхозпредприятиями региона.

Фото: акимат Актюбинской области

Среди других реализованных проектов: производство агрохимикатов (ТОО "MKR Plus"), гофроупаковки (ТОО "Capital Plast KZ"), противопожарных средств (ТОО "Ort tehnika-Qazaqstan"), а также запуск флотационного участка ERG Green АО "ТНК "Казхром" по извлечению хрома из промышленных отходов.

До конца года планируется реализовать еще 4 проекта общей стоимостью около 350 млрд тенге. Среди них – разработка месторождения "Лиманное" (ТОО "КазГеоруд"), строительство второй очереди шахты "Болашак" (АО "ТНК "Казхром"), организация производства по сварке рельсов на станции Актобе (ТОО "ПЗТМ LTD") и создание Центра металлообработки и ремонта (ТОО "Метэкс Сервис").

Фото: акимат Актюбинской области

В перспективе намечено строительство заводов по выпуску карбамида, битума и цемента.

"В регионе создаются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций. На базе Международного аэропорта имени Алии Молдагуловой создана специальная экономическая зона "Актобе" площадью 570 га, также в Хромтау действует индустриальная зона республиканского значения площадью 150 га. Реализация каждого инвестиционного проекта находится на моем личном контроле. Мы регулярно проводим заседания инвестиционного штаба с участием государственных и правоохранительных органов. Все вопросы инвесторов решаются оперативно на месте", – подчеркнул глава региона.