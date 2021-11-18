30 лет Независимости: диалог культур – основа основ всех человеческих взаимоотношений

День Независимости Республики Казахстан – один из самых больших праздников в стране. Это праздник мира и согласия, дружбы и взаимосотрудничества всех 130 наций и народностей, проживающих в Казахстане. И сегодня они встречают его не только различными фестивалями творческих коллективов, но и научными конференциями, на которых подводятся итоги пройденного пути, сообщает Zakon.kz.

Белорусский культурный центр "Радима" при поддержке Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана, а также Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, кафедра "Социально-гуманитарные дисциплины и Арт-менеджмент" КазНУИ провели в столице научно-теоретическую конференцию в честь 30-летия Независимости "Диалог культур как основа формирования национальной идеи Казахстана".

В ее работе приняли участие известные ученые и практики в области межэтнических отношений и культуры, а также представители Узбекского этнокультурного центра, столичного Кыргызского ЭКО, Татаро-башкирской этнолингвистической школы "Туган тел", белорусского культурного центра "Радима" и другие.

Как подчеркнула профессор Айман Каудырова, для ученых и руководства Казахстана совершенно ясно, что основным принципом межэтнических отношений в нашей стране должна стать идея активного развития диалога культур, так как диалог – это основа основ всех человеческих взаимоотношений.

По мнению руководителя секретариата АНК Гульнары Тайгоковой, с момента обретения Независимости в нашей стране успешно достигнуты межэтническая толерантность и общественное согласие, что позволяет представителям всех национальностей и этносов развивать и сохранять свой язык, народные обычаи, традиции, культуру и при этом они являются частью единого казахстанского народа.

Казахстан как молодое государство выполняет поистине уникальную функцию – обеспечивает равноправное и полнокровное развитие культур всех проживающих в нашей стране этнических групп, – отметила Гульнар Тайгокова. – Одно из главных направлений нашей деятельности – реализация принципа "Единство в многообразии", создание условий для диалога культур. Это очень важно для формирования и укрепления таких ценностей, как толерантность, уважение, взаимопомощь.

Как отметили участники форума, в том числе председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, член республиканского Совета АНК, генерал-лейтенант Владимир Божко, консул Посольства Республики Беларусь в РК Екатерина Шелегова, в Казахстане проводится большая работа по укреплению межэтнического диалога и взаимообогащения культур различных этносов, выработке единой позиции в сохранении мира и согласия между всеми людьми.

Встреча в Нур-Султане запомнилась участникам и тем, что ученые рассказали много интересного о выдающихся личностях – представителях различных этносов, проживающих в Казахстане и внесших огромный неоценимый вклад в развитие науки, истории, литературы, искусства, здравоохранения и так далее. Их имена известны всем. Это композитор Евгений Брусиловский, писатели-переводчики Герольд Бельгер, Анатолий Ким, Морис Симашко и Иван Щеголихин, археолог Виктор Зайберт, ботаники Эдуард Регель и Иоганн Сивер и другие.

Также праздничные фестивали с большими концертными программами, посвященные 30-летию Независимости Республики Казахстан, прошли в других городах и регионах Казахстана, в том числе в Талдыкоргане. На всем протяжении мероприятия, организованного Алматинским областным чечено-ингушским этнокультурным объединением "Вайнах", красной нитью прошла мысль: единство – главное достояние многонационального казахстанского народа.

Отличительными чертами этнической и конфессиональной политики Казахстана являются взвешенность, продуманность, научная обоснованность и системность, – отметила профессор, директор филиала НЦПК "Өрлеу" Северо-Казахстанской области Алма Мурзалинова. – Это в совокупности позволяет обеспечивать безопасность и гражданский мир, что является одним из ключевых направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана, которая собрала все этнокультурные объединения, проводит их аккредитацию, чтобы не допустить создания деструктивных групп, способных подорвать межэтническое согласие.