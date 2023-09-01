МИОР преобразуют в министерство культуры и информации
Фото: Zakon.kz
В Казахстане Министерство информации и общественного развития преобразуют в Министерство культуры и информации с передачей ему функций и полномочий в сферах культуры, сообщает Zakon.kz.
- охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
- кинематографии;
- государственных символов;
- архивного дела и документационного обеспечения управления; электронного документооборота и электронных архивов;
- в области ономастики;
- креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности от Министерства культуры и спорта РК.
А вот Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделят на два новых.
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