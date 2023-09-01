МИОР преобразуют в министерство культуры и информации

Фото: Zakon.kz

В Казахстане Министерство информации и общественного развития преобразуют в Министерство культуры и информации с передачей ему функций и полномочий в сферах культуры, сообщает Zakon.kz.

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