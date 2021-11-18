Методам внешнеполитической работы нужна ревизия – Токаев

На расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел РК президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что настало время провести ревизию методов внешнеполитической работы и сконцентрироваться на защите государственных интересов, передает корреспондент Zakon.kz.

Утвержденная мной в прошлом году "Концепция внешней политики на 2020-2030 годы" закрепила неизменность фундаментальных принципов и направлений нашей международной стратегии. Мы подтвердили особое значение стратегических отношений Казахстана с Россией, Китаем, США, странами Центральной Азии, государствами ЕС. Казахстан открыт к расширению связей с партнерами в Азии, на Среднем и Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, Африке, – сказал Токаев.

В целом, по его словам, следует расширять горизонты внешней политики.

Наш небесно-голубой стяг должен быть представлен во всех основных регионах планеты. Это в полной мере отвечает стратегическим интересам нашей страны.

Кроме того, мы и далее будем нацелены на сохранение ключевого статуса в геополитической и геоэкономической системе Евразии. Вместе с тем с начала пандемии в мировой политике и экономике происходят тектонические сдвиги, нарастает глобальная напряженность. В результате сегодня наша страна подошла к переломному моменту, – пояснил президент.

Он добавил, что перед Казахстаном встает долгосрочная задача сохранения и укрепления роли страны на мировой арене.

В связи с этим мы должны провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры. От успешного решения этой задачи зависит, сможет ли отечественная дипломатия соответствовать требованиям времени и чаяниям наших граждан. Прежде всего, речь идет о достойной защите наших государственных интересов, – подчеркнул глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан