Токаев указал на слабые стороны деятельности дипломатов

На расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК президент страны Касым-Жомарт Токаев обратил внимание казахстанских дипломатов на хронические проблемы, в частности слабое взаимодействие внутри госаппарата и преобладание узковедомственных интересов, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению президента, казахстанским дипломатам следует пересмотреть подходы к осуществлению внешней политики в соответствии с концепцией "слышащего государства" и поработать над повышением ее эффективности.

В настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле. Это системная проблема. Статус министра иностранных дел с учетом его особого положения был повышен до заместителя премьер-министра. В связи с этим МИД должен наладить тесную межведомственную координацию, – указал Токаев.

На его взгляд, требуется обратить внимание на такие хронические проблемы, как слабое взаимодействие внутри госаппарата и преобладание узковедомственных интересов.

Это приводит к серьезным сбоям и снижению эффективности работы по защите национальных интересов. Подобные казусы – будь то обмеление реки Жайык, простаивание казахстанских грузов на китайской границе, ущемление интересов нашего бизнеса на рынках соседних стран и многие другие – негативно влияют на настроения и уровень жизни казахстанцев, – считает глава государства.

Наряду с этим перезагрузка нужна и экономической дипломатии.

В мировой политике особую актуальность приобрели вопросы, связанные с климатом и технологиями. В условиях постпандемийного восстановления ужесточается конкуренция между государствами за привлечение иностранных инвестиций. МИД должен наконец сполна использовать свой статус уполномоченного органа в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций, – полагает президент.

Другой немаловажной задачей, по его мнению, является содействие продвижению казахстанского экспорта.

Наша страна должна стать транзитно-логистическим хабом на магистральных путях, соединяющих восток и запад, север и юг. В качестве основы для этого должны выступить программа "Нұрлы жол" и инфраструктурные инициативы соседних стран. Министерству отводится особая миссия в данной работе, – заключил Токаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан