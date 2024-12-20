В боксе тоже девушки: казахстанки указали на слабый показ женских боев чемпионата страны

Казахстанские женщины обратили внимание на слабую представленность в информационном пространстве участниц чемпионата Казахстана по боксу, сообщает Zakon.kz.

Стартовавший 18 декабря в Караганде чемпионат Казахстана по боксу вызвал легкую волну возмущения уже на второй день. Как и следовало ожидать, помимо рядовых болельщиц за нешуточными противостояниями на ринге наблюдают и спортивные эксперты. Одна из них – спортивный врач из Алматы Асия Жиенгазина, представляющая Наццентр спортивной медицины и реабилитации.

19 декабря она обратила внимание на информационную и визуальную разницу трансляции мужских и женских боев. С ее слов, если при трансляции мужских боев на экране указываются фамилии боксеров, номер раунда и время, то на женских поединках эти данные полностью отсутствуют.

Кроме того, как пишет врач, на женских поединках трудно распознать спортсменок. Это потому, что оператор не использует при съемке функцию zoom для крупного плана спортсменок. С претензиями она обратилась к капитану женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай. Справедливости ради стоит отметить оперативную обратную связь и смелость в личных убеждениях бронзового призера Олимпийских игр в Париже.

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Но и это еще не все. Конструктивное замечание Асии Нуржановны подхватили и рядовые болельщицы. В Сети появились негодования по поводу минимальной представленности фото и видео боев женщин на странице в Instagram казахстанской Федерации бокса. К примеру, из 13 пар-участниц второго дня, разместили видеоролики только двух пар. Одна из них – Жарас Серик и Ажар Ташкенбай.

По мнению болельщиц, если нет возможности показывать все пары, то отрывки с их участием можно объединить в одно общее видео.

"Действительно, женский бокс не относится к эстетическому виду спорта, но он невероятно зрелищный. Думаем, что все недочеты будут устранены в ближайшее время", – не остались в стороне комментаторы из числа мужчин".

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

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