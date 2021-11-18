Токаев: Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры

Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Касательно вектора во внешней политике Токаев отметил, что Казахстан выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с ведущими мировыми державами и влиятельными в регионе государствами.

Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Мы ясно определили свой путь: мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме. При этом мы остаемся приверженными соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств, – подчеркнул президент.

Он добавил, что при возникновении спорных вопросов Казахстан стремится к поиску разумных решений на основе полного учета собственных национальных интересов.

Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность. Прежде всего, мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана, – указал глава государства.

Также Токаев высказался по поводу укрепления лидирующих позиций Казахстана в регионе Центральной Азии.

Это очень важная задача. Считаю, что мы должны смело заявлять о своем особом региональном статусе, поскольку имеем для этого все основания: наша экономика намного сильнее других экономик Центральной Азии; срединное геостратегическое положение на перекресте ключевых транспортных артерий в Евразии; осуществление широкомасштабных и глубинных экономических и демократических преобразований; наличие интеллектуального и человеческого потенциала; высокий авторитет Казахстана на международной арене. Эти факторы наделяют нас особой ответственностью за судьбы Центральной Азии, – пояснил президент.

По его словам, Казахстан играет важную роль в решении насущных проблем региона.

Убежден, общим интересам Казахстана, государств Центральной Азии, а также России и Китая отвечает скорейшее завершение переговорных процессов в рамках "водной дипломатии". Справедливое и рациональное использование трансграничных водных ресурсов станет надежным залогом обеспечения региональной продовольственной безопасности, – заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан