Важнейшую задачу полиции Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 января провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 22 января, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание коллегии МВД РК. В нем участвовали руководство Администрации президента и ряда государственных органов, акимы регионов, члены коллегии МВД, руководящий состав центрального аппарата и руководители территориальных департаментов полиции.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что полиция играет важную роль в укоренении принципа "Закон и Порядок" в стране.

"Борьба с преступностью и охрана общественного порядка – важнейшая задача, требующая огромной ответственности. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Для этого правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно. Прежде всего, в стране должны неукоснительно выполняться требования закона. Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан". Касым-Жомарт Токаев

Президент указал, что низкая правовая грамотность ведет к серьезным негативным последствиям, тормозит развитие страны и отражается на имидже государства.

"Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями. В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям. Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что главное условие построения Справедливого Казахстана и главная задача полиции – обеспечение верховенства закона и порядка в стране.

Ранее президент лично дал поручения главе МВД по внедрению и поддержанию принципа "Закон и Порядок".

