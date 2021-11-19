Инфляция и аномальный рост цен на рынке недвижимости в 2021 году

Цены на первичном рынке Нур-Султана за 2021 год выросли на 14% – с 322 тыс. до 367 тыс. тг за "квадрат", на вторичном – на 17%, с 346 тыс. до 404 тыс.

По прогнозам, в следующем году тренд на повышение стоимости сохранится. Предварительно, цены на первичном рынке вырастут еще на 9%, до 400 тыс., а на вторичном рынке – на 11%, до 450 тыс.

Таким образом, только за два года произойдет подорожание на 24-30%, что является аномальным. За период c 2004 по 2021 год цены на вторичном рынке увеличивались ежегодно в среднем на 8%, на первичном рынке – на 9%, то есть коррелировали с уровнем инфляции. Так, в 2004 году средняя стоимость на вторичном рынке составляла 110 тыс. тг за кв. м, на первичном рынке – 90 тыс.

Аномальный рост цен, который сейчас видим, происходит не только на рынке недвижимости в Нур-Султане, но и по всему миру.

Knight Frank: "Мировые цены на недвижимость растут самыми быстрыми темпами с 2005 года".

Причина этому – увеличение себестоимости строительства, ажиотажный спрос и в целом благоприятная конъюнктура рынка после 2020 года.

Застройщики в 2021 году столкнулись со множеством серьезных проблем: 1. резкий рост цен на основные материалы (если в 2019 тонна арматуры стоила около 200 тыс. тг, то в 2021 цена повысилась на 100%, до 400 тыс., в 2022 году возможен рост до 500 тыс.); 2. дефицит и нехватка материалов (бетон, газоблок, кирпич и др.); 3. перебои с цепочками поставок (до сих пор продолжаются); 4. нехватка рабочей силы.

Данные проблемы повлияли на рост себестоимости строительства – на 25-30% за год и, как следствие, это отразилось на ценах.

В данных непростых условиях населению, которое планирует покупку квартиры, невыгодно копить деньги на счетах и ждать момента приобретения недвижимости за наличный расчет через несколько лет. С учетом высокой инфляции резоннее вкладывать в строящееся жилье, чтобы зафиксировать цену.

За наличный расчет приобрести квартиру могут немногие, поэтому важно, чтобы на рынке появились ипотечные продукты для проектов, которые предоставляются через ДДУ. Такие инструменты есть, но их недостаточно. Государство должно способствовать созданию дополнительных программ. Это позволит становиться владельцем жилья здесь и сейчас, по справедливым ценам, хеджируя свои риски по росту цен.

В соседней России проникновение ипотеки на первичном рынке составляет более 65%, и ипотечный портфель от ВВП страны доходит до 9%, тогда как в нашей стране проникновение ипотеки – ниже 10%, ипотечный портфель – 3,8% от ВВП.

Автор: Серик Беркамалов, директор ОЮЛ "Ассоциация содействия развитию городов "QazUrban"