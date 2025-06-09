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Жилье подорожало, но не везде: обзор цен на рынке недвижимости Казахстана

недвижимость, цены, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:29 Фото: freepik
Насколько выросли цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в городах Казахстана, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики за год (май 2024 года к маю 2025 года), цены на первичное жилье повысились на 8,7% (до 521 596 тенге), перепродажи квартир вторичного рынка – на 6,3% (541 858 тенге). При этом на вторичном рынке средняя цена по республике незначительно снизилась по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,3%.

Фото: Zakon.kz

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья за год наиболее значительно выросли в Атырау – +30% по сравнению с маем прошлого 2024-го, достигнув 512 тыс. тенге за квадратный метр. Таким образом, Атырау вошел в тройку наиболее дорогих городов на первичном рынке после Алматы и Астаны. Существенно цены на новые квартиры увеличились в Семее – +23,5% и Павлодаре –+22,6%.

В то же время в некоторых городах "первичка" подешевела по сравнению с маем прошлого года: на 3,4% в Туркестане, на 0,5% в Уральске и почти на такую же величину в Петропавловске. Наиболее низкие цены на новые квартиры среди всех рассмотренных городов также в Уральске – 286 288 тенге и в Актобе – 298 411 тенге за квадратный метр.

В Алматы стоимость жилья на первичном рынке приросла более чем на 11%, в то время как в Астане всего на 3% за год.

Вторичный рынок

Отметим, что на вторичном рынке цены в Актобе не входят в число самых низких по стране. Более того, по сравнению с маем 2024 года в этом городе произошло наибольшее увеличение стоимости квадратного метра – +17,6%, до 341 844 тенге.

Фото: Zakon.kz

В числе наиболее подорожавших городов числятся: Павлодар – +13,2%, до 419 681 тенге, Алматы – +12,9%, до 658 226 тенге, а также Атырау – +12,7%, до 482 711 тенге.

На вторичном рынке также есть города, где стоимость квадратного метра жилья стала ниже. Это Усть-Каменогорск, в городе недвижимость стала дешевле на 3,4% за год, и Караганда – здесь квартиры подешевели менее чем на 1%. Самые дорогие квадратные метры на вторичном рынке в Алматы – 658 226 тенге, не намного дешевле и в столице – 646 653 за квадратный метр жилья. Вдвое дешевле квартиры в Кызылорде, где стоимость жилья на вторичном рынке остается наиболее низкой по стране – 313 448 тенге.

Ранее мы сообщали, в каких четырех городах Казахстана подешевели квартиры.

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Ольга Кудряшова
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