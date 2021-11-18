Глава МЧС назвал причину трагедии в Шортанды

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин назвал причину взрыва газового баллона в поселке Шортанды Акмолинской области. В результате трагедии погибли три человека, 11 – пострадали, передает Zakon.kz.

Именно в этом доме до возникновения пожара, 8 ноября, были наши сотрудники. Они провели инструктаж, вручили памятку и поставили датчики. <...> Следствие сейчас разбирается, но прежде всего то, что газовый баллон был занесен с холода и поставлен у печи обогрева – это явилось причиной. А где заправлялся этот газовый баллон, это уже выявит следственный орган, – сообщил министр в кулуарах сената.

16 ноября в 21:38 в одноэтажном трехквартирном жилом доме поселке Шортанды из-за утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением кровли квартиры и возгоранием на площади 350 кв. м. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек (ребенок и двое взрослых), с различными травмами госпитализированы 10 (четверо взрослых и шестеро детей).

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По факту взрыва начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК с переквалификацией на ст. 292 ч. 3 УК "Нарушение требований пожарной безопасности".

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