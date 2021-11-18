Бекшин высказался о недопустимости проведения новогодних корпоративов

Главный санитарный врач Алматы заявил, что переход в "зеленую" зону не означает возможности проведения коллективных мероприятий, передает Zakon.kz.

Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу – 350. При такой заболеваемости о коллективных мероприятиях не может быть и речи, – заявил Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил недопустимость организации утренников в детсадах и школах: возможно перезаражение детей из разных групп и классов.

Мы, наоборот, ставим вопрос о разграничении потоков. Даже вход для разных классов – отдельный, чтобы дети меньше соприкасались. Тем более сейчас в Европе и соседней России мы наблюдаем нарастание заболеваемости, связанной с "дельта-штаммом".

Отвечая на вопрос журналиста о возможности новогодних празднеств в условиях "зеленой" зоны, Бекшин напомнил, что заболеваемость в ней сохраняется:

Менее 50 случаев на 100 тыс. населения в неделю. Мы можем моментально пойти в рост, а еще хуже – получить волнообразное увеличение. Сейчас мы прогнозируем повышение заболеваемости, но не волнообразное, как это было весной с "альфа-штаммом" и летом с "дельта-штаммом", – пояснил он.

В завершение главный санитарный врач обратился к предпринимателям с просьбой не организовывать никаких коллективных мероприятий.