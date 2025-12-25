#Казахстан в сравнении
Общество

Минздрав дал советы казахстанцам по поводу новогодних корпоративов

Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года рассказал, как минимизировать риски негативных последствий для здоровья от новогодних корпоративов, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, что делать, чтобы сохранить свое здоровье.

"Конечно же, принимать пищу и напитки в умеренном количестве. При приобретении пищи удостовериться, что имеются соответствующие сертификаты. В целом во всем нужны мера и баланс", – отметил Тимур Султангазиев.

Ранее врачи заявили, что подготовка к корпоративу должна начинаться задолго до него самого.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
