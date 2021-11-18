Мужчина в Восточном Казахстане оскорбил полицейского

20 часов общественных работ грозят жителю поселка им. Касыма Кайсенова на востоке Казахстана. Мужчина распивал алкоголь в подъезде и бранно ругался в адрес соседей, передает Zakon.kz.

Жители обратились к участковому за помощью – усмирить пьяного мужчину, который вел себя агрессивно по отношению к ним и полностью игнорировал замечания. Прибывший инспектор пытался вразумить дебошира, но тот продолжал сопротивляться.

30-летний изрядно выпивший мужчина оскорблял сотрудника полиции. Все слова и действия были зафиксированы на видеокамеру. Запись предоставили в суде в качестве доказательств. Согласно решению суда, он приговорен к 20 часам общественных работ.

Осужденный поставлен на учет в службе пробации и направлен в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. Теперь мужчине придется ежедневно по четыре часа в день убирать урны и чистить снег по улицам города, – пояснил глава службы пробации Усть-Каменогорска Максат Манарбеков.