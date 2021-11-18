Коронавирусу исполнилось два года

Два года миновало с момента первого заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Zakon.kz.

Предполагается, что именно в этот день в 2019-м году зафиксирован первый заболевший в провинции Хубэй (Китай). За этот период уже четверть миллиарда населения планеты подхватили инфекцию, порядка 5 млн человек скончались.

Однако все еще есть те, кто не признает опасность ковида и выступает против вакцинации. К примеру, десятки жителей Чехии ночью устроили акт протеста, выражая недовольство жестким локдауном для тех, кто не сделал вакцину. Власти приняли такие меры в связи с резким ростом числа заразившихся.

А работник лаборатории в американском городе Пенсильвания, вероятно, спас всю страну от новой эпидемии. В центре, где проводятся исследования вакцин, среди компонентов для создания препарата он нашел замороженные пробирки с оспой. Этот случай уже проверяет ФБР.