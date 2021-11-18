Елжан Биртанов оспорил продление своего ареста

Бывший глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов обжаловал решение суда о продлении ему домашнего ареста еще на два месяца, передает Zakon.kz.

12 ноября Следственный суд Нур-Султана в очередной раз продлил меру пресечения Елжану Биртанову. Суд посчитал, что ему следует находиться под домашним арестом еще два месяца, до 14 января, пока стороны будут знакомиться с материалами уголовного дела. Но Биртанов и его адвокаты не согласны с этим постановлением.

18 ноября в горсуде Нур-Султана началось рассмотрение апелляционной жалобы. Адвокаты экс-министра заявили отвод судье судебной коллегии Элеоноре Онгарсыновой. По словам адвоката Нурлана Бейсекеева, ранее судья уже рассматривала их апелляционные жалобы о продлении домашнего ареста Биртанову, поэтому она может быть предвзятой.

Судья Онгарсынова связана своими предыдущими постановлениями и не может свободно, непредвзято и независимо рассматривать жалобу. Она не может идти против своих же решений о продлении ареста Биртанову, – добавил адвокат Дмитрий Куряченко.

Судья Алмас Тажимбетов отклонил отвод. Он объяснил, что доводы адвокатов относятся к уголовному делу.

Жалобу начала рассматривать судья Онгарсынова.

Адвокат Нурлан Бейсекеев сказал, что постановление судьи Следственного суда Акмарал Исаевой следует отменить. По его словам, судья должна была проверить обоснованность подозрений.

Господин Биртанов на сегодняшний день произвольно, незаконно содержится под стражей, – сказал он.

Он попросил применить в отношении Биртанова меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

Адвокат Дмитрий Куряченко присоединяется к мнению коллеги и отметил, что судья Исаева без оснований оставила Биртанова под домашним арестом.

Экс-министр здравоохранения подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава. Но на самом деле Платформа работоспособна, сказал Куряченко. Следовательно, преступления не было.

Свидетель Цой, текущий министр здравоохранения, 21 октября 2020 года дословно показал: "Акты мне на подпись приносили Шубин и Есенбай и поясняли, что работы выполнены, и прилагали соответствующие документы. Убедившись, что все необходимые визы стоят, я подписывал акты выполненных работ". На дважды поставленный вопрос следователя Ашенова свидетель Цой дословно показал: "Никаких поручений по подписанию актов выполненных работ Биртанов мне не давал, вопроса о принятии всего объема работ по Платформе Биртанов передо мной не ставил", – зачитал адвокат.

Куряченко также добавил, что бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев неоднократно обращался в Генпрокуратуру и Администрацию президента с жалобой на следователя АФМ. В жалобе говорилось, что его поместили под стражу и понуждали оговаривать Биртанова.

Сам экс-министр попросил суд отменить постановление о продлении ему домашнего ареста и заменить на подписку о невыезде.

Я гарантирую вам, ваша честь, что никаким образом не буду нарушать данное ограничение и никоим образом не нарушу закон Республики Казахстан. Я законопослушный гражданин, всегда таким был. Я заинтересован в законном рассмотрении данного дела, – сказал Елжан Биртанов.

Следом выступил прокурор Толеген Жараспаев. Он попросил оставить постановление о продлении домашнего ареста без изменений.

Судья Онгарсынова удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, сказала:

Постановление от 12 ноября оставить без изменений, частные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава. Уголовное дело состоит из 133 томов.

Биртанов находится под домашним арестом уже год.

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