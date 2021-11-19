Лже-инвесторы обманули Волочкову почти на 2 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова лишилась около 2 млн рублей, поверив мошенникам, которые выдавали себя за опытных инвесторов, передает Zakon.kz.

Волочковой позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой группы QBF и предложил преумножить сбережения за несколько месяцев. Аферист подкупил жертву, соврав, что нашел ее номер телефона в "Базе самых успешных людей России". Он также напомнил ей о дружбе с Джигурдой, которому также предложил сотрудничество - "там деньги тоже не помешают", - сообщает gazeta.ru.

Начинающий инвестор вложила 3 млн рублей. Делиться контактом с Джигурдой Волочкова не стала.

После этого балерина получила первую выплату в 1,15 млн рублей, брокеры пропали. С артисткой так и не связались. 17 ноября она обратилась в полицию.