Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова чуть не утонула на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 8 мая рассказала на своей странице в Instagram.

"Под шум моря у нас тут очередное приключение. Я чуть не утонула. На рассвете успели снять сцену клипа в длинном платье из цветов, созданном Леночкой. Как начался ливень! Мы побежали на виллу сушить платье. Замочен был только подол. Вдруг начался шторм и платье на наших глазах унесло в океан! Я первая побежала его спасать. Платье тонуло", – написала Волочкова.

По ее словам, она нырнула за платьем, хотя боится полностью погружаться в воду.

"Оказалось глубоко после прилива. Лена схватила меня за ноги и вытащила на берег вместе с платьем. Я сильно наглоталась воды и долго приходила в себя. Стресс был диким для меня. Платье спасли. Но на этом приключение не закончилось. Мне кажется, я сама – ходячее приключение", – поделилась балерина.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова в очередной раз отправилась на Мальдивы. Однако поездка была испорчена, по словам артистки, из-за критики общества.