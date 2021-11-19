"Барыс" потерпел четвертое поражение подряд

Казахстанский "Барыс" проиграл российскому "Спартаку" со счетом 5:2, передает Zakon.kz.

0:1 - Михайлис (Волк) - 7:17

0:2 - Петухов (Асетов, Орехов) - 11:31

1:2 - Хохлачёв (Дроздов, Хеед) - 33:01

2:2 - Лехтеря (Хеед, Хохлачёв) - 39:03 ГБ

3:2 - Лехтеря (Петтерссон) - 49:41

4:2 - Кугрышев (Квартальнов, Брынцев) - 51:09

5:2 - Никишин (Кугрышев, Чебыкин) - 52:58

Вратари: Красиков - Ортио (Бояркин, 52:58 - 60:00)

С 24 очками "Барыс" идет десятым на "Востоке". Следующий матч состоится 20 ноября в гостях против "Северстали".