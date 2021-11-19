Почему человек не может продержаться без сна больше двух суток

Ученые из Университета имени Бар-Илана в Израиле и Междисциплинарного центра исследования мозга имени Гонды провели исследование, чтобы выяснить механизм наступления усталости и желания спать, передает Zakon.kz.

Период бодрствования не может продолжаться долго, постепенно в клетках организма нарастает гомеостатическое давление, проявляющееся в виде усталости. Сон восстанавливает уровень клеточного давления. Как это происходит, ученые изучали на рыбках данио, а затем на лабораторных мышах, - пишет rg.ru.

Во время бодрствования на организм воздействуют различные факторы, и в нейронах мозга накапливаются микроповреждения ДНК. Они могут возникать из-за воздействия ультрафиолетового света, окислительных процессов, радиации, ферментативных ошибок.

Как уточняется, ученые с помощью облучения, фармпрепаратов и методов оптогенетики вызывали повреждение ДНК у рыбок данио. Наступил момент, когда накопление повреждений достигало критической отметки - гомеостатическое давление поднималось и рыба засыпала. Во время сна часть повреждений ДНК восстанавливалась, причем максимальное восстановление было достигнуто только после шести часов сна в ночное время, в соответствии с биоритмами. Когда рыбам сокращали продолжительность сна меньше шести часов, они засыпали даже днем. Так, в частности, объясняется связь между недостатком сна и нейродегенеративными заболеваниями.

Во время экспериментов ученые блокировали сигналы от белка мозгу - в этом случае рыбы не проявляли признаков усталости и не засыпали, но и ДНК у них не восстанавливалась. На следующем этапе ученые провели полученные результаты на мышах, и нашли подтверждение своим гипотезам. Таким образом может работать механизм бодрствования и сна и у человека, считают ученые. Раскрытие этого механизма на молекулярном уровне поможет в лечении нарушений сна, а также нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Паркинсона и старческое слабоумие, - говорится в сообщении.