Наука и технологии

Как быстро восстановиться после умственного переутомления

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 01:01 Фото: pixabay
Международная команда ученых провела исследование и выяснила, что прослушивание спокойной музыки помогает снять умственную усталость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Applied Psychophysiology and Biofeedback, в эксперименте участвовали 30 студентов, которых разделили на две группы. Участники выполнили 30-минутный тест Струпа – задачу, требующую высокой концентрации (нужно назвать цвет слова, игнорируя его смысл, например: слово "синий" написано красным). После теста у всех фиксировались признаки умственного истощения.

После первая группа слушала 20 минут расслабляющей инструментальной китайской музыки, а вторая – просто сидела в тишине. После перерыва студенты, слушавшие музыку, сообщили о значительно меньшей усталости, чем те, кто отдыхал молча. Но главное – различия проявились на уровне мозговой активности, зафиксированной с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Согласно данным журнала, у "музыкальной" группы восстановилась альфа-частота мозга – показатель бодрости и когнитивной эффективности и снизилась мощность медленных волн (дельта, тета, альфа) – признаков сонливости и снижения внимания. У участников, сидевших в тишине, подобных изменений не произошло: их мозг оставался в режиме усталости.

Эксперты уверены, что музыка помогает мозгу переключиться из утомленного состояния в более активное, вероятно, через регуляцию эмоционального фона и восстановление когнитивных процессов.

Ранее сообщалось, что ученые "реанимировали" древний организм, переживший ледниковый период.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
