Почему опасно спать с телефоном в постели

Английские ученые провели исследование и выяснили, что спать с телефоном в постели опасно из-за множества бактерий, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, в числе бактерий они нашли и Pseudomonas aeruginosa, которая встречается в фекалиях тараканов. Эти микробы могут вызвать серьезные заболевания, включая пневмонию и инфекции уязвимых людей.

Как уточняется, они собрали образцы с 10 смартфонов и 10 умных часов. Лабораторные тесты подтвердили, что эти устройства являются самыми грязными – на них обнаружено даже больше бактерий, чем на пультах от телевизоров.

Согласно опросу, проведенному среди 575 людей, 74% респондентов спят с телефонами рядом с головой или под подушкой. Это, по словам специалистов, увеличивает риск заражения потенциально опасными бактериями. Эксперты призывают принимать меры предосторожности, такие как регулярная дезинфекция устройств спиртовыми салфетками.

"Ваша кровать должна быть местом для отдыха, а не рассадником бактерий", – говорится в сообщении.

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