Черепахи угрожают безопасности самолетов в японском аэропорту

Безопасности находящихся на территории токийского международного аэропорта Нарита самолетов начали угрожать черепахи, сообщает Zakon.kz.

Рептилии были обнаружены в небольшом пруду, расположенном вблизи одной из взлетно-посадочных полос. В сентябре на ней заметили черепаху, в связи с чем администрация воздушной гавани была вынуждена временно закрыть эту полосу для самолетов.

По мнению специалистов, животное с твердым панцирем может засосать в турбину авиалайнера, что приведет к аварии.

В связи с этим администрация токийского международного аэропорта Нарита намерена в ближайшее время обсудить с экспертами меры борьбы с неожиданно возникшей угрозой. Так, рассматриваются варианты частичного уничтожения популяции черепах на территории аэропорта и установки заграждений между прудом и взлетно-посадочной полосой.