Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Калифорнии задержали мужчину за посылку с черепахами, которые были упакованы в носки

Калифорния, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 05:17 Фото: X/USAO_LosAngeles
В Калифорнии задержали мужчину по обвинению в контрабанде охраняемого вида черепах. В его посылке нашли 40 восточных коробчатых черепах, упакованных в носки, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США задержала уроженца Китая Сай Кын Тина. В июне 2023 года мужчина получил почтой четыре коробки с носками, но вместе с бельем в них нашли десятки редких земноводных. Все они должны были попасть к нему домой.

Преступники упаковали животных в носки, чтобы они не издавали шума. Для одной из черепашек такое путешествие стало фатальным, остальные 39 доехали живыми.

Калифорния, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 05:17

Фото: X/USAO_LosAngeles

Восточные коробчатые черепахи находятся под защитой Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны. Они могут жить более 100 лет, а также имеют красивый цветастый панцирь. На рынке за 40 таких можно было бы выручить 2,25 млн долларов.

"В обвинительном заключении содержатся утверждения о том, что подсудимый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде", – говорится в сообщении прокуратуры США по Центральному округу Калифорнии.

Суд ожидается в ближайшее время. Если Тин будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

В начале этого года семеро человек были осуждены за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.

Читайте также

США не готовы к новой пандемии, считают иностранные СМИ
США не готовы к новой потенциальной пандемии – СМИ
Алия Абди
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: