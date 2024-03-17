В Калифорнии задержали мужчину за посылку с черепахами, которые были упакованы в носки

В Калифорнии задержали мужчину по обвинению в контрабанде охраняемого вида черепах. В его посылке нашли 40 восточных коробчатых черепах, упакованных в носки, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США задержала уроженца Китая Сай Кын Тина. В июне 2023 года мужчина получил почтой четыре коробки с носками, но вместе с бельем в них нашли десятки редких земноводных. Все они должны были попасть к нему домой.

Преступники упаковали животных в носки, чтобы они не издавали шума. Для одной из черепашек такое путешествие стало фатальным, остальные 39 доехали живыми.

Фото: X/USAO_LosAngeles

Восточные коробчатые черепахи находятся под защитой Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны. Они могут жить более 100 лет, а также имеют красивый цветастый панцирь. На рынке за 40 таких можно было бы выручить 2,25 млн долларов.

"В обвинительном заключении содержатся утверждения о том, что подсудимый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде", – говорится в сообщении прокуратуры США по Центральному округу Калифорнии.

Суд ожидается в ближайшее время. Если Тин будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

В начале этого года семеро человек были осуждены за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.