Приток ПИИ в Китай в январе-октябре вырос на 17,8%

За первые десять месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 17,8% в годовом исчислении - до 943,15 млрд юаней (около 142,01 млрд долларов США), сообщили в Министерстве коммерции КНР.

При этом приток ПИИ в сектор услуг страны подскочил на 20,3% в годовом выражении, а в высокотехнологические отрасли - на 23,7%, свидетельствуют данные Минкоммерции.

В январе-октябре объем фактически привлеченных ПИИ в континентальную часть Китая из стран-участниц "Пояса и пути" возрос на 30,7%, а из стран АСЕАН - на 29,5%.