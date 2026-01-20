Инфляционный перелом: половина регионов Казахстана выходит из ценового пике

Последние данные по инфляции принесли долгожданный позитивный сигнал: впервые за долгое время рост цен замедлился в большинстве областей страны, сообщает Zakon.kz.

Национальный показатель инфляции в декабре снизился незначительно – до 12,3% в декабре (против 12,4% в ноябре). Но на местах происходит более осязаемый перелом. По данным Нацбанка РК, в 10 областях инфляция пошла на спад, а еще в трех – стабилизировалась. Основной вклад в это движение внесли непродовольственные товары и сфера платных услуг.

Региональный успех и зоны риска

Тот факт, что в половине регионов инфляционные процессы начали затухать, – важнейшая психологическая и экономическая отметка. Лучшие результаты по темпам замедления и низким значениям месячного роста (всего 0,2-0,4%) показали Алматинская, Актюбинская области и область Жетысу.

Тем не менее говорить о полной победе над инфляцией преждевременно. Пока одна половина страны "остывает", в другой ситуация остается напряженной. Особую тревогу вызывает Северо-Казахстанская область, которая стала антилидером месяца как по годовому показателю (14,2%), так и по месячному приросту (1,5%).

Услуги против продуктов

Позитивная динамика в конце года была обеспечена двумя важными факторами:

Платные услуги: темпы роста снизились до 12,0% (с 12,3%). Это важный сигнал, учитывая традиционную жесткость тарифов и сервисного сектора. Непродовольственные товары: замедление до 11,1% указывает на стабилизацию импортных поставок и насыщение внутреннего рынка.

Сдерживающим фактором остается продовольственная инфляция, которая вопреки общему тренду незначительно ускорилась до 13,5%. В Павлодарской области и области Улытау цены на продукты выросли на 16% и выше, что удерживает общий индекс на высоком уровне.

Тонкая настройка управления

Экономист Руслан Султанов подчеркивает, что за общими цифрами скрывается новая реальность. По его мнению, региональная инфляция становится индикатором экономического неравенства и разной скорости обесценивания доходов. Годовые показатели фиксируют итог, а месячная инфляция показывает направление движения.

"В таких условиях универсальные меры теряют эффективность, а экономическая политика все больше требует точечного, регионально ориентированного подхода". Руслан Султанов

В целом же минимальные значения месячной инфляции в ряде областей (Западно-Казахстанская, область Улытау – по 0,5%) показывают, что при грамотной логистике и контроле рынков цены могут "тормозить" даже в период повышенного зимнего спроса.

Главным вызовом 2026 года станет распространение этого успеха на "проблемные" регионы. Если удастся купировать продовольственный рост в северных областях, тренд на снижение инфляции в стране может стать необратимым.

