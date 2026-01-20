#Казахстан в сравнении
Финансы

Инфляционный перелом: половина регионов Казахстана выходит из ценового пике

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 12:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Последние данные по инфляции принесли долгожданный позитивный сигнал: впервые за долгое время рост цен замедлился в большинстве областей страны, сообщает Zakon.kz.

Национальный показатель инфляции в декабре снизился незначительно – до 12,3% в декабре (против 12,4% в ноябре). Но на местах происходит более осязаемый перелом. По данным Нацбанка РК, в 10 областях инфляция пошла на спад, а еще в трех – стабилизировалась. Основной вклад в это движение внесли непродовольственные товары и сфера платных услуг.

Региональный успех и зоны риска

Тот факт, что в половине регионов инфляционные процессы начали затухать, – важнейшая психологическая и экономическая отметка. Лучшие результаты по темпам замедления и низким значениям месячного роста (всего 0,2-0,4%) показали Алматинская, Актюбинская области и область Жетысу.

Тем не менее говорить о полной победе над инфляцией преждевременно. Пока одна половина страны "остывает", в другой ситуация остается напряженной. Особую тревогу вызывает Северо-Казахстанская область, которая стала антилидером месяца как по годовому показателю (14,2%), так и по месячному приросту (1,5%).

Фото: Zakon.kz

Услуги против продуктов

Позитивная динамика в конце года была обеспечена двумя важными факторами:

  1. Платные услуги: темпы роста снизились до 12,0% (с 12,3%). Это важный сигнал, учитывая традиционную жесткость тарифов и сервисного сектора.
  2. Непродовольственные товары: замедление до 11,1% указывает на стабилизацию импортных поставок и насыщение внутреннего рынка.

Сдерживающим фактором остается продовольственная инфляция, которая вопреки общему тренду незначительно ускорилась до 13,5%. В Павлодарской области и области Улытау цены на продукты выросли на 16% и выше, что удерживает общий индекс на высоком уровне.

Фото: Zakon.kz

Тонкая настройка управления

Экономист Руслан Султанов подчеркивает, что за общими цифрами скрывается новая реальность. По его мнению, региональная инфляция становится индикатором экономического неравенства и разной скорости обесценивания доходов. Годовые показатели фиксируют итог, а месячная инфляция показывает направление движения.

"В таких условиях универсальные меры теряют эффективность, а экономическая политика все больше требует точечного, регионально ориентированного подхода".Руслан Султанов

В целом же минимальные значения месячной инфляции в ряде областей (Западно-Казахстанская, область Улытау – по 0,5%) показывают, что при грамотной логистике и контроле рынков цены могут "тормозить" даже в период повышенного зимнего спроса.

Главным вызовом 2026 года станет распространение этого успеха на "проблемные" регионы. Если удастся купировать продовольственный рост в северных областях, тренд на снижение инфляции в стране может стать необратимым.

Ранее мы рассказали, какой продукт питания подешевел в Казахстане сильнее всего.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
