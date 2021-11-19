Волейболистки "Алтая" стали обладательницами Суперкубка Казахстана

Женский волейбольный клуб "Алтай" завоевал очередной титул, обыграв в финальной встрече "Жетысу" из Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Команда из Усть-Каменогорска уступила только в одной партии – 3:1 (25:16, 21:25, 25:19, 25:17). Этот успех даст шанс "Алтаю" выступить на клубном чемпионате Азии среди женских команд в будущем году.

В начале октября усть-каменогорская дружина уже праздновала победу на азиатском первенстве среди клубов в нынешнем сезоне, получив право выступить на мировом клубном чемпионате в Турции.

Куандык Шынасилов