Суды вернули более половины кредиторских исков против заемщиков – судья Верховного суда

Недавно судья Верховного суда РК Улбосын Сулейменова в интервью нашему сайту рассказала, почему суды возвращают иски микрофинансовых организаций и тех, кто получил право требования задолженности. По просьбе наших пользователей, сегодня мы продолжаем разговор, сообщает Zakon.kz.

- Улбосын Аждаровна, сколько исков по взысканию долгов по займам или кредитам поступило и возвращено судами в этом году?

- Таких исков с начала года в суды страны поступило около ста тысяч. Все они против людей – задолжавшихся заемщиков. Направили эти иски финансовые организации, в том числе коллекторы и, как оказалось, трое граждан, у которых каким-то образом оказались права требования долга.

Суды возвратили более половины из поступивших - 60 тысяч.

По 15 тысячам производство по делам прекращено или оставлены иски без рассмотрения, в том числе в связи с примирением. Значит, мир возможен и его больше нужно применять.

Только в августе-октябре в суды поступило более 16,5 тысяч исков против заемщиков. Треть из них возвращена. Причем вторично вернули три тысячи, а три и более раза – 167.

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- Вы говорили, что суды возвращают иски из-за того, что направившие их МФО и другие не прошли процедуру досудебного урегулирования споров. Но ведь истцов этих тоже можно понять: порой должники, избегая кредиторов, часто меняют местожительство и найти их проблематично.

- Обязательно пройти досудебку до обращения в суд требуют законы о банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности. Исключений нет. Процедура эта гарантирует защиту прав заемщиков. Поясню, почему.

Приложенные к искам договоры уступки права требования долга вызывают сомнение. Поэтому суды проверяют их.

Вопросов много. Например, лицензировал ли свою деятельность первый кредитор, когда передавал кому-то право требования долгов людей? Сколько конкретно полномочий он передал и имел ли право это делать без согласия заемщика? И, наконец, последний резонный вопрос – как эти трое приобрели (или попросту купили?) права требования задолженности? Причем сделали это одни и те же вышеупомянутые три человека: приобрели эти чужие долги в большом количестве и каждая из долгов на немалую сумму. И попала ли такая предприимчивость в поле зрения налоговых органов?

Если суды выявляют нарушения – не избежать возврата иска и дополнительных процессуальных действий суда, которые влекут ненужные затраты государственных ресурсов.

Но возникают и другие вопросы: при выдаче микрокредита проверяет ли МФО платежеспособность заемщика и есть ли риск того, что заемщик не сможет вернуть кредит? Перед тем, как купить эти чужие долги людей, взвешивают ли риски сами коллекторы или те же физические лица – как они собирались требовать эти долги? Или все-таки коллекторы или те же физические лица просто взяли (не покупали) их, что тоже маловероятно.

И еще. Если коллекторы должны собирать сведения о задолженности, искать до суда пути взыскания долга, урегулировать конфликт, как того требует закон, то почему это не делают?

Да, действительно, банки, МФО и коллекторы в исках указывают на то, что они не находят заемщиков по месту проживания. Но и суды не должны заниматься розыском ответчиков по таким делам

- Улбосын Аждаровна, а вместе с договором уступки новому кредитору переходят права требования? Что бы вы посоветовали тем, кто, как вы говорите, хочет купить чужие долги?

- Если МФО предложило вам приобрести (купить) право требования, проще говоря, долги заемщика, то прежде, чем сделать это, найдите ответ на вопрос, почему заемщик не возвращал долг МФО?

Важно узнать, насколько правдивы указанные в договоре займа сведения, а также проверил ли МФО эти данные о заемщике.

Нужно ответственно взвесить, не рискуете ли вы, купив чужие долги, получить заведомый невозврат (неисполнение обязательств заемщиком)? И если это так, то зачем вам тратить свои деньги на приобретение этих долгов? Зачем вам нужен недешевый и бесполезный для вас груз?

Закон, требующий до суда пройти процедуру досудебки - до суда договориться с заемщиком о возврате долга, не содержит исключений на случай, если должник не найден. Поэтому покупатель чужого долга всегда должен понимать, что исполнение досудебки – его обязанность, даже, если поиск должника вызывает затруднение.

Досудебка, к сожалению, все еще не настолько популярна у нас. Причина проста – кредиторы не ищут должников. Кредитор избирает простой путь – иск в суд.

Так, инициируется несуществующий спор и нарушаются права людей (заемщиков) на досудебку, которая, уверена, обязательно привела бы к мирному соглашению. Для ее проведения законодатель предусмотрел достаточно времени: 2-3 месяца, пошагово расписан алгоритм действий сторон.

- Что нужно знать задолжавшему заемщику, в отношении которого новый кредитор уже направил иск в суд?

- Если на вас, как должника, уже направлен иск в суд, то нужно знать несколько важных моментов.

Долги, конечно, надо возвращать. Новый кредитор (коллектор или физическое лицо, кому переданы права требования) не имеет права через суд взыскивать долг и требовать выплаты вознаграждения, комиссий и других платежей за тот период, сколько эта задолженность находится у него.

Не может он и начислять на этот период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения.

Коллектор может через суд взыскать заложенное имущество, заключать договор уступки права требования с кредитором, быть представителем кредитора в суде и исполнительном производстве.

Если коллектор нарушил закон и выявлены его неправомерные действия (бездействия) с должником, то уполномоченный орган вправе применить предусмотренные законом меры воздействия по жалобе заемщика.

В заключение, добавлю: чтобы избежать в будущем таких нарушений и популяризировать альтернативные способы разрешения споров Верховный Суд направил в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка письмо. В нем акцентировано внимание на необходимость надзорного реагирования на факты нарушения законности финансовыми организациями.

Уверена, эти шаги способствуют досудебной работе с заемщиками, значит, прекращения незаконного вовлечения граждан – потребителей финансовых услуг в орбиту судебных разбирательств.