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Египет присоединился к иску против Израиля в Международном суде

Египет присоединился к иску ЮАР против Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 21:34 Фото: picture-alliance/dpa/B.Maat
Египет решил присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 мая заявил представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд в соцсети X (бывший Twitter).

"Арабская Республика Египет объявляет о намерении официально принять участие в иске, поданном ЮАР в Международный суд ООН против Израиля", – говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято в связи с "обострением напряженности и масштабом израильской агрессии против мирного палестинского населения сектора Газа".

Кроме того, Египет обвинил Израиль в нанесении "систематических ударов по мирному населению, разрушении инфраструктуры и принуждению палестинцев покидать свои земли, что привело к беспрецедентной гуманитарной катастрофе, сделавшей невыносимой жизнь в секторе Газа".

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Истец просит вынести постановление о том, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

Слушания по иску ЮАР прошли 11-12 января. По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью "уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

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