Курс доллара снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 430,26 тенге, снизившись на 1,34 тенге, передает Zakon.kz.





В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431,1-432,5 тенге, евро – 489,5-491,5 тенге, рос. рубль – 5,91-5,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,62%, составив $79,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,62% – до $81,74 за баррель.

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