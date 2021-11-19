Казахстанских бизнесменов пригласили вступить в элитный клуб с оборотом в $9 трлн

Как вести бизнес в новой реальности? Интереснейшие выступления, жаркие дискуссии и невероятные кейсы – это все о самом ожидаемом событии года в мире предпринимательства – третьем форуме YPO в Шымкенте. Встреча объединила 35 спикеров, 70 компаний и тысячную аудиторию из 11 городов. Наставниками молодых предпринимателей выступили шесть ведущих казахстанских бизнесменов – членов клуба YPO: Айдын Рахимбаев, Рамиль Мухоряпов, Арманжан Байтасов, Рауан Кенжеханулы, Тимур Турлов, Еркебулан Ильясов.

Символично, что форум состоялся именно в Шымкенте, который находится в центре Великого Шелкового пути, отметил аким Мурат Айтенов. Здесь действуют четыре промышленные зоны на площади более 740 га, в ближайшее время будет создано еще три. В мегаполисе реализуются 174 инвестпроекта на 225 млрд тенге, благодаря которым создано более 11 тыс. рабочих мест. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП города составляет 30%, деятельность ведут 72 тыс. субъектов МСБ.

Предпринимателей Шымкента и других казахстанских городов пригласили присоединиться к YPO (Young Presidents Organization) – закрытому международному клубу бизнесменов, имеющему свои отделения/чаптеры в каждой стране. В мире насчитывается более 30 тыс. членов клуба из 142 стран – это успешные владельцы или управляющие бизнесом. Стать участниками глобального нетворкинга можно только с согласия членов организации. В Казахстане в YPO состоят 34 предпринимателя, с их общего согласия чаптер может пополниться новыми членами. Генерируемый совокупный объем дохода их предприятий – 9 трлн долларов США, что соизмеримо ВВП 150 стран мира. Совокупное число сотрудников компаний – членов YPO – 22 млн человек.

Основатель и председатель Наблюдательного совета интернет-холдинга Chocofamily Рамиль Мухоряпов рассказал об основной миссии и структуре YPO. Члены организации получают доступ к богатым программам, делятся исключительным опытом и заводят прочные дружеские отношения. Чтобы стать участником элитного клуба, необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, претендент должен быть личностью, у которой можно чему-то научиться. В организации внедрен принцип member-to-member, когда бизнесмены организовывают друг для друга активности, лекции, экскурсии, делают лучше своих коллег. Во-вторых, претендент должен вести честный бизнес, с полной уплатой налогов и наличием аудиторской проверки. Требуемый минимальный оборот компании – от 13 млн долларов.

Четыре ключевых элемента клуба – форум, образовательные мероприятия, общий нетворкинг и вовлечение семьи и детей.

В нашей организации нет конфликта интересов. Тебя окружают классные ребята, с которыми ты общаешься на регулярной основе. Они делятся своими историями, благодаря этому можно найти ответы на 99% вопросов. Здесь есть масса вариантов учиться, в том числе у топовых спикеров. Рамиль Мухоряпов

Владелец Tan Media Group и основатель ТРК "31 канал", а также других независимых СМИ Казахстана Арманжан Байтасов поделился секретами создания и ведения СМИ. По его убеждению, это привлекательное и доступное направление бизнеса, ведь один из главных инстинктов потребителей – получать новые знания. Тем более что сейчас все происходит очень быстро, в том числе благодаря развитию социальных сетей, и не требует существенных материальных вложений. Самое главное – создавать интересный контент и развивать личный бренд.

Основатель и руководитель компании Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы отметил, что основополагающее значение для развития экономики имеют инвестиции в человеческий капитал. К сожалению, в Казахстане их вклад недостаточен, тогда как в странах с высоким доходом этот показатель превосходит в разы. За 30 лет человеческий капитал в РК не увеличился ни на один пункт. Если республика сохранит те же темпы, то понадобится 44 года, чтобы выйти на 30-е место по ВВП на душу населения и 108 лет – для максимального увеличения человеческого капитала. Для решения данной проблемы следует кардинально изменить политику в области образования, здравоохранения и их финансирование.

Главный исполнительный директор и член Совета директоров публичной компании Freedom Holding Corp. Тимур Турлов назвал главные возможности и угрозы для современного бизнеса. Среди основных факторов были обозначены международная конкуренция и невероятная скорость, с которой происходят изменения в мире. Уже не требуются десятилетия и многотысячные коллективы, чтобы наладить высокодоходный бизнес. В качестве успешного кейса приведен пример WhatsApp, работу которого поддерживают всего 35 инженеров, тогда как мессенджером пользуются 2 млрд человек.

Клиенту становятся доступны продукты, которые предоставляются по всему миру. Поэтому очень рискованно почувствовать себя в зоне комфорта. Вы строили бизнес 20 лет и считаете, что вашим конкурентам потребуется столько же времени. Но это не так. Маленькие стартапы могут быстро развиваться. И другим игрокам следует очень сильно нервничать. Тимур Турлов

Также он рассказал о преимуществах цифровизации финансовых продуктов, в том числе о новом уникальном для нашей страны механизме – цифровой ипотеке, благодаря которой за считанные минуты можно стать владельцем недвижимости – это беспрецедентный проект.

Владелец группы компаний Alageum Electric Еркебулан Ильясов посвятил свой доклад секретам успешного бизнеса. Главные факторы, на которые следует обратить внимание любому предпринимателю, – диверсификация, выход на экспорт, создание центра управления проектами, цифровизация, вложение в маркетинг и необходимость подготовки кадров.

Большой интерес публики вызвал доклад председателя Совета директоров крупнейшей строительной компании Казахстана BI Group Айдына Рахимбаева. Бизнесмен рассказал, как не просто построить империю, а создать высокоэффективную команду профессионалов. Холдинг в настоящее время является лидирующим застройщиком в нашей стране, занимает второе место в рейтинге крупнейших девелоперов СНГ и 180 место – среди всех строительных компаний мира.

Один в поле не воин – следуя этому принципу, мы с командой пошли вверх. Начинали с капитала в 100 тыс. долларов и достигли оборота в 1,5 млрд долларов. Сейчас мы одновременно реализуем 186 проектов. В наших планах – увеличить масштабы еще в три раза в ближайшие пять лет. Секрет успеха бизнеса – много работать, много учиться, искать точки роста, и вокруг этого строить корпоративную культуру, создавать эффективную команду. Айдын Рахимбаев

Спикер также раскрыл секрет – в самый разгар пандемии, чтобы сохранить и дальше развивать бизнес, было принято решение сократить зарплату первым руководителям на 40%, вторым руководителям – на 20%. При этом рядовым сотрудникам зарплата не понижалась.

Уважение к коллективу проявляется и в других моментах: например, посещение акционерами строительных площадок, система бонусов и даже… совместные обеды руководства компании с сотрудниками в столовых. В компании все равны и называют друг друга (трудно даже себе представить!) по именам, без отчеств, независимо от должности и возраста. У любого сотрудника есть возможность стать акционером. Работникам, которые имеют стаж в 10 лет, предоставляется от компании путевка в Париж, 20 лет – тур по США! И самое интересное – все 5 тыс. сотрудников знают номер мобильного телефона Рахимбаева. В целом, в компании придерживаются принципа новой пирамиды управления бизнесом – на ее вершине находятся профессионалы своего дела, которыми делегируются ответственные задачи, и только в самом низу – руководители.

Привлечь в YPO прогрессивнейших бизнесменов страны – именно такую цель преследовали организаторы форума, и это удалось. Мероприятие и возможность вступления в организацию вызвали высокий интерес у казахстанских предпринимателей. Уже в скором времени наверняка будет наблюдаться всплеск интересных бизнес-проектов в Казахстане.