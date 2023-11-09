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Житница Казахстана: почему казахстанско-российский форум проводят в Костанае

Почему казахстанско-российский форум проводят именно в Костанае Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России рассказал, почему это мероприятие проходит именно в Костанае, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев назвал символичным проведение форума в Костанае.

"Символично, что наш сегодняшний форум, посвященный сельскому хозяйству, проходит в настоящей житнице Казахстана. Костанайская область вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Это стало возможным благодаря в том числе началу освоения целины в Казахстане. В следующем году исполнится 70 лет с момента начала этой кампании", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что взаимодействие Казахстана и России год от года демонстрирует устойчивый рост. Страны сотрудничают в торгово-экономическом направлении, в инвестиционной и промышленной сферах.

Глава государства отметил, что двусторонний товарооборот на сегодня достиг 27 млрд долларов. Это рекордный показатель. Объем прямых инвестиций из России превысил 20 млрд долларов.

"Показательно, что из более чем 42 тыс. предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, или 19 тысяч, составляют российские компании. Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики – в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре", – резюмировал президент Казахстана.

Президент России Владимир Путин добавил, что в Костанае собрались представители более чем 30 регионов двух стран. Это руководители органов власти, законодатели, представители министерств, ведомств, научных и общественных кругов, которые ежедневно работают над развитием всего комплекса взаимоотношений между Казахстаном и РФ – в политике, экономике, гуманитарной сфере. 

"Во многом благодаря вашей активной и инициативной работе сотрудничество по линии регионов двух наших стран продолжает углубляться, привлекать новых участников, наполняться конкретным содержанием. На данный момент 76 регионов Российской Федерации установили прямые партнерские связи с казахстанскими областями", – подчеркнул Владимир Путин. 

9 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

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