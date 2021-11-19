Правила выплаты компенсации в случае гибели военнослужащего разработали в РК

Министерство обороны РК разработало Инструкцию по выплате единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы, сообщает Zakon.kz.

В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения воинской службы или во время воинских сборов, либо после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболеваний, полученных в период прохождения воинской службы, наследникам выплачивается компенсация, – говорится в документе.

При этом воинской частью, в которой военнослужащий проходил службу или сборы на момент события, проводится служебное расследование для определения причины смерти.

В материалах служебного расследования отражаются факты наличия либо отсутствия следующих сведений:

самоубийство, за исключением случаев доведения до самоубийства;

совершение уголовных или административных правонарушений;

употребление психоактивных веществ, вызывающих состояние опьянения;

умышленное причинение себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда своему здоровью с целью получения компенсации или уклонения от воинской службы;

действие военнослужащего, нарушившего условия контракта о прохождении воинской службы.

После проведения служебного расследования воинской частью оформляются следующие документы:

материалы служебного расследования гибели военнослужащего; справка о размере денежного содержания умершего на момент события; выписка из приказа об исключении военнослужащего, военнообязанного из воинской части.

Воинские части направляют членам семьи (супругу/супруге, детям, родителям) соответствующую справку.

В свою очередь лица, имеющие право на получение компенсации, представляют в воинскую часть, в которой служил военнослужащий, данные о номере банковского счета на каждого наследника и копию заключения судебно-медицинской (патологоанатомической) экспертизы.

Если же судебно-медицинская экспертиза или патологоанатомическое исследование не проводились, представляют медицинское свидетельство о смерти по форме № 045/у.

При этом заключение о причинно-следственной связи смерти с заболеванием, полученным в период прохождения воинской службы, в отношении лиц, умерших после увольнения с воинской службы, окончания воинских сборов, выдается Центральной военно-врачебной комиссией МО РК.



Также инструкция предусматривает выплату компенсации военнослужащему либо военнообязанному, призванному на воинские сборы, в случаях установления инвалидности в период прохождения воинской службы или до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного в период прохождения воинской службы.

При диагностировании заболеваний, приводящих к установлению инвалидности, военнослужащий направляется на медицинское освидетельствование.

Заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи заболевания (травмы, увечья) прилагается к документам, предоставляемым в территориальные подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК для прохождения медико-социальной экспертизы и установления инвалидности.

Кроме того, в случае получения военнослужащим увечья ли травмы в период прохождения воинской службы воинской частью проводится служебное расследование.

В материалах служебного расследования отражаются факты наличия либо отсутствия следующих сведений:

совершение уголовных или административных правонарушений; употребление психоактивных веществ, вызывающих состояние опьянения; умышленное причинение себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда своему здоровью с целью получения компенсации или уклонения от воинской службы; действие военнослужащего, нарушившего условия контракта о прохождении воинской службы.

После проведения служебного расследования воинская часть направляет в ЦПО материалы служебного расследования получения увечья или травмы, не повлекшего инвалидности военнослужащего, и справку о размере денежного содержания на момент события.

Порядок выплаты компенсации

После поступления документов на выплату компенсации специалистами ЦПО проверяются материалы на наличие всех необходимых документов. В случае поступления документов, содержащих неполные, недостоверные или противоречивые сведения, ЦПО в течение трех рабочих дней с момента поступления возвращает документы в МОВУ с письменным разъяснением о причинах возврата.

В случае отказа в выплате компенсации в течение пяти рабочих дней направляются письма с разъяснением причины отказа.

При наличии права на выплату компенсации ЦПО формирует расчет на выплату компенсации и направляет документы для оплаты в ЦФО.

При этом расчет на выплату компенсации формируется на каждого наследника.

Для получения компенсации в ЦФО необходимо направить следующие документы:

заявление;

нотариально заверенную копию свидетельства о смерти;

свидетельство о праве на наследство, выданное в установленном законодательством порядке;

копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение компенсации;

справку из воинской части о размере денежного содержания погибшего на момент события;

выписку из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков части;

материалы расследования гибели военнослужащего, связанного с прохождением воинской службы;

заключение военно-врачебной комиссии в отношении лиц, умерших после увольнения с воинской службы;

копии судебных материалов (при наличии);

копию медицинского свидетельства о смерти;

копию документа, удостоверяющего личность каждого наследника;

сведения о номере банковского счета на каждого наследника;

копию заключения судебно-медицинской (патологоанатомической) экспертизы (при наличии).

При установлении военнослужащему инвалидности для выплаты компенсации в ЦФО направляются следующие документы:

заявление;

копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение компенсации;

нотариально заверенная копия заключения ВВК о причинной связи заболевания (травмы, увечья);

нотариально заверенная копия справки об инвалидности, подтверждающая наступление инвалидности вследствие увечья или заболевания, полученных в период прохождения воинской службы;

справка из воинской части о размере денежного содержания на момент события;

выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков части.

Полный текст документа размещен на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 2 декабря.