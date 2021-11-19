Правила выплаты компенсации в случае гибели военнослужащего разработали в РК

Министерство обороны РК разработало Инструкцию по выплате единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы, сообщает Zakon.kz.
В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения воинской службы или во время воинских сборов, либо после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболеваний, полученных в период прохождения воинской службы, наследникам выплачивается компенсация, – говорится в документе.
При этом воинской частью, в которой военнослужащий проходил службу или сборы на момент события, проводится служебное расследование для определения причины смерти.
В материалах служебного расследования отражаются факты наличия либо отсутствия следующих сведений:
После проведения служебного расследования воинской частью оформляются следующие документы:
Воинские части направляют членам семьи (супругу/супруге, детям, родителям) соответствующую справку.
В свою очередь лица, имеющие право на получение компенсации, представляют в воинскую часть, в которой служил военнослужащий, данные о номере банковского счета на каждого наследника и копию заключения судебно-медицинской (патологоанатомической) экспертизы.
Если же судебно-медицинская экспертиза или патологоанатомическое исследование не проводились, представляют медицинское свидетельство о смерти по форме № 045/у.
При этом заключение о причинно-следственной связи смерти с заболеванием, полученным в период прохождения воинской службы, в отношении лиц, умерших после увольнения с воинской службы, окончания воинских сборов, выдается Центральной военно-врачебной комиссией МО РК.
Также инструкция предусматривает выплату компенсации военнослужащему либо военнообязанному, призванному на воинские сборы, в случаях установления инвалидности в период прохождения воинской службы или до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного в период прохождения воинской службы.
При диагностировании заболеваний, приводящих к установлению инвалидности, военнослужащий направляется на медицинское освидетельствование.
Заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи заболевания (травмы, увечья) прилагается к документам, предоставляемым в территориальные подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК для прохождения медико-социальной экспертизы и установления инвалидности.
Кроме того, в случае получения военнослужащим увечья ли травмы в период прохождения воинской службы воинской частью проводится служебное расследование.
В материалах служебного расследования отражаются факты наличия либо отсутствия следующих сведений:
После проведения служебного расследования воинская часть направляет в ЦПО материалы служебного расследования получения увечья или травмы, не повлекшего инвалидности военнослужащего, и справку о размере денежного содержания на момент события.
После поступления документов на выплату компенсации специалистами ЦПО проверяются материалы на наличие всех необходимых документов. В случае поступления документов, содержащих неполные, недостоверные или противоречивые сведения, ЦПО в течение трех рабочих дней с момента поступления возвращает документы в МОВУ с письменным разъяснением о причинах возврата.
В случае отказа в выплате компенсации в течение пяти рабочих дней направляются письма с разъяснением причины отказа.
При наличии права на выплату компенсации ЦПО формирует расчет на выплату компенсации и направляет документы для оплаты в ЦФО.
При этом расчет на выплату компенсации формируется на каждого наследника.
Для получения компенсации в ЦФО необходимо направить следующие документы:
При установлении военнослужащему инвалидности для выплаты компенсации в ЦФО направляются следующие документы:
Полный текст документа размещен на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 2 декабря.
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