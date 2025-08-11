Единовременную компенсацию будут выплачивать в случае гибели военного резервиста

Министр обороны приказом от 31 июля 2025 года обновил Инструкцию по выплате единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Инструкции по выплате единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях, или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы".

Инструкция детализирует осуществление выплаты единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего в период прохождения им воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве (военный резервист) в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях, или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы.

Работа по выплате компенсации включает в себя:

оформление документов в случае гибели (смерти) военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного;

оформление документов в случае установления военнослужащему, военному резервисту или военнообязанному инвалидности;

оформление документов в случае получения военнослужащим, военным резервистом или военнообязанным увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего инвалидности;

выплата компенсации военнослужащим, военным резервистам или военнообязанным, а также их наследникам, имеющим право на получение компенсации.

Указывается, что документы, необходимые для получения компенсации, представляются в местный орган военного управления (МОВУ) по месту жительства или в воинские части (учреждения).

МОВУ или воинские части в течение десяти рабочих дней комплектует документы, необходимые для выплаты компенсации, и направляют их в Центр пенсионного обеспечения Министерства обороны РК (ЦПО).

Выплата компенсации военнослужащему, военному резервисту, военнообязанному или лицу, имеющему право на ее получение, осуществляется Центром финансового обеспечения Министерства обороны РК (ЦФО) на основании документов, представленных ЦПО.

Оформление документов в случае гибели военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного

В случае гибели военнослужащего в период прохождения воинской службы, военного резервиста в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях, военнообязанного, призванного на воинские сборы либо после увольнения с воинской службы, окончания занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях, окончания воинских сборов в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях, прохождения воинских сборов, наследникам выплачивается компенсация.

В целях определения причины гибели (смерти) военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного воинской частью, в которой он проходил воинскую службу (воинские сборы), проводится служебное расследование.

После проведения служебного расследования воинской частью оформляются следующие документы:

материалы служебного расследования гибели военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного;

справка о размере денежного содержания погибшего на момент события;

выписка из приказа командира воинской части (руководителя учреждения) об исключении военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного из списков воинской части (учреждения).

После оформления документов воинские части в течение трех рабочих дней направляет их в МОВУ по месту жительства наследников.

Воинские части направляют членам семьи (супругу/супруге, детям, родителям) справку.

Наследники, имеющие право на получение компенсации, представляют в МОВУ документы.

МОВУ, получив документы, в течение десяти рабочих дней направляет их в ЦПО.

Оформление документов в случае установления военнослужащему, военному резервисту или военнообязанному инвалидности

Компенсация выплачивается в случаях установления военнослужащему в период прохождения им воинской службы, военнообязанному в период нахождения на воинских сборах, военному резервисту в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях, инвалидности или до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы, окончания занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях, окончания воинских сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, в периоды нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке или сборах при кризисных ситуациях, нахождения на воинских сборах.

При диагностировании заболеваний, меняющих категорию годности к воинской службе, военнослужащий, военный резервист или военнообязанный направляется на медицинское освидетельствование.

Военнослужащий, военный резервист или военнообязанный, имеющий право на получение компенсации, представляет в МОВУ дополнительно к документам копию документа, удостоверяющего личность, и сведения о номере банковского счета.

МОВУ, приняв документы, запрашивают справку из воинской части, в которой военнослужащий или военнообязанный состоит (состоял) на денежном довольствии, о размере денежного содержания на момент события.

МОВУ, получив документы, в течение десяти рабочих дней направляет их в ЦПО.

Оформление документов в случае получения военнослужащим, военным резервистом или военнообязанным увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего инвалидности

Компенсация выплачивается военнослужащему, военному резервисту или военнообязанному в случае получения им увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении обязанностей воинской службы (воинских сборов), не повлекшего инвалидности.

В случае получения военнослужащим, военным резервистом или военнообязанным увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении обязанностей воинской службы (воинских сборов), не повлекшего инвалидности, воинской частью (учреждением), в которой военнослужащий, военный резервист или военнообязанный проходит службу (воинские сборы), проводится служебное расследование.

После проведения служебного расследования воинская часть (учреждение) оформляет следующие документы для дальнейшего направления в ЦПО:

материалы служебного расследования по факту получения увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего инвалидности военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного;

справку из воинской части, в которой военнослужащий или военнообязанный состоял на денежном довольствии, о размере денежного содержания на момент события.

Военнослужащий, военный резервист или военнообязанный, имеющий право на получение компенсации, представляет в воинскую часть, в которой проходит воинскую службу (воинские сборы), дополнительно к документам копию документа, удостоверяющего личность, и сведения о номере банковского счета.

После комплектования документов в течение 10 рабочих дней направляют их в адрес ЦПО.

Выплата компенсации военнослужащим, военным резервистам или военнообязанным

После поступления документов на выплату компенсации специалистами ЦПО проверяются материалы на наличие всех необходимых документов. В случае поступления документов, содержащих неполные, недостоверные или противоречивые сведения, ЦПО в течение 3 рабочих дней с момента поступления возвращает документы в МОВУ с письменным разъяснением о причинах возврата.

В случае отказа в выплате компенсации ЦПО заявителю и МОВУ в установленном порядке в течение 5 рабочих дней направляются письма с разъяснением причины отказа.

При наличии права на выплату компенсации, а также всех необходимых документов ЦПО формирует расчет на выплату компенсации и в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов направляет их для оплаты в ЦФО.

В случае гибели военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного расчет на выплату компенсации формируется на каждого наследника.

В случае гибели военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного для выплаты компенсации наследникам в ЦФО направляются следующие документы:

заявление установленного образца;

копия свидетельства или уведомление о смерти;

свидетельство о праве на наследство по закону;

копии документов, удостоверяющих личности лиц, имеющих право на получение компенсации, указанных в свидетельстве о праве на наследство (удостоверения личности, свидетельства о рождении детей);

сведения о номере банковского счета каждого наследника;

копия заключения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического исследования;

копия медицинского свидетельства о смерти по форме, определенной уполномоченным органом в области здравоохранения (при наличии);

справка из воинской части, в котором военнослужащий или военнообязанный состоял на денежном довольствии, о размере денежного содержания погибшего (умершего) на момент события;

выписка из приказа командира воинской части (руководителя учреждения) об исключении военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного из списков воинской части (учреждения);

материалы расследования гибели военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного, связанного с прохождением воинской службы (воинских сборов);

заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, приведших к смерти, с прохождением воинской службы – в отношении лиц, умерших после увольнения с воинской службы, окончания воинских сборов.

В случае установления военнослужащему, военному резервисту или военнообязанному инвалидности для выплаты компенсации в ЦФО направляются следующие документы:

заявление установленного образца;

копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение компенсации;

нотариально заверенная копия заключения ВВК о причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания с прохождением воинской службы (воинских сборов);

нотариально заверенная копия справки об инвалидности;

справка из воинской части, в которой военнослужащий или военнообязанный состоит (состоял) на денежном довольствии, о размере денежного содержания на момент события;

выписка из приказа командира воинской части (руководителя учреждения) об исключении военнослужащего, военного резервиста или военнообязанного из списков воинской части;

сведения о номере банковского счета.

В случае получения военнослужащим, военным резервистом или военнообязанным увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего инвалидности, для выплаты компенсации в ЦФО направляются следующие документы:

заявление установленного образца;

копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение компенсации;

справка военно-врачебной комиссии о степени тяжести (тяжелого или легкого) полученного увечья (ранения, травмы, контузии);

материалы служебного расследования получения увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении обязанностей воинской службы (прохождения воинских сборов);

справка из воинской части (учреждения), в котором военнослужащий или военнообязанный состоял на денежном довольствии, о размере денежного содержания на момент события;

сведения о номере банковского счета.

ЦФО производит выплату компенсации получателям в течение двух месяцев со дня получения всех необходимых документов, а при наличии финансирования данного вида расхода в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов.

После проведения оплаты компенсации ЦФО в течение 3 рабочих дней направляет в ЦПО копии счетов к оплате.

ЦПО в течение 3 рабочих дней после получения копии счета к оплате направляет заявителю письменное уведомление о перечислении компенсации с указанием номера, даты и суммы счета к оплате и производит запись в журнале регистрации заявлений.

Приказ вводится в действие с 18 августа 2025 года.

