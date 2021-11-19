Nur Otan запустил электронную платформу для оценки работы депутатов – Байбек

Nur Otan с февраля следующего года запускает публичный рейтинг депутатов. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает Zakon.kz.

По его словам, по поручению Елбасы, председателя партии Нурсултана Назарбаева с сентября в пилотном режиме впервые была запущена электронная платформа по комплексной оценке депутатов фракций Nur Otan в маслихатах всех уровней.

Этому предшествовала большая подготовительная работа: разработаны и утверждены решением Бюро Политсовета Правила формирования рейтинга депутатов, создана информационная система, оцифрована база данных и т.д.

Введение рейтинга дало системный импульс активизации деятельности депутатов от правящей партии, усилению обратной связи с населением и повышению эффективности реализации электоральных обещаний на местах, рассказал Бауыржан Байбек, напомнив, что за общественно-партийный мониторинг 217 предвыборных программ персонально отвечают 2,7 тысячи депутатов.

Как отметил Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, "сегодня общество предъявляет к депутатам особые требования: они должны представлять интересы граждан, быть проводниками их воли, "мостом" между обществом и государством". Поэтому в рамках поездок по регионам провел кустовые совещания с депутатами от Nur Otan для обсуждения хода исполнения региональных предвыборных программ и внедрения системы рейтинга. С учетом поступивших предложений от регионов был сформирован пакет изменений по совершенствованию рейтинга. Сегодня решением Бюро Политсовета Nur Otan доработанные Правила утверждены, – сказал он.

Как подчеркнул первый зампред партии, теперь рейтинг более точечно ориентирует депутатов от Nur Otan, секретарей и руководителей фракций партии в маслихатах на конечный результат и медийную активность, направленную на прозрачность и подотчетность деятельности.

С февраля следующего года рейтинг депутатов-нуротановцев будет проводиться в публичном формате. Каждый желающий в режиме реального времени сможет ознакомиться с работой народных избранников, задавать вопросы и получать ответы для решения острых проблем. Данный шаг будет способствовать практической реализации концепции главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство" и курса на дальнейшую открытость и публичность государственной системы, – заключил Бауыржан Байбек.