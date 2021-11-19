"Бои без правил" участились в хоккейной лиге Караганды

Ночная любительская хоккейная лига Караганды в последние дни славится не только хоккейными баталиями, но и жестокими разборками и драками, сообщает Zakon.kz.

В основном все разбирательства проходят с участием хоккейной дружины "Жігіттер" – лидера турнирной таблицы любительской лиги Караганды. Как минимум в двух поединках клуб из Караганды отметился бойцовскими качествами своих "тафгаев-любителей". Любители хоккея по всему миру привыкли видеть выяснения отношений игроков только на кулаках, и только "один на один".

А карагандинские любители хоккея изобрели новый вид разборок на льду – драться и бить клюшкой по голове соперника. Вечная поговорка "Трус не играет хоккей" здесь приобретает новый смысл.

Куандык Шынасилов