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Драка у рестобара в Караганде попала на видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 19:09 Фото: unsplash
В Казнете распространяется видео, на котором запечатлена драка у рестобара в Караганде, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, как словесный конфликт резко перерастает в драку. На кадрах полицейский пытается остановить участников, однако это у него получается не сразу. Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Карагандинской области.  

"По факту хулиганства, имевшего место у рестобара TEED, начато досудебное расследование. Сотрудниками в отдел полиции доставлены все участники инцидента. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что в ночь на 31 августа в данном заведении произошел конфликт между двумя посетителями, переросший в драку", – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сейчас назначены экспертизы, результаты которых позволят дать правовую оценку действиям виновных лиц.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Водители устроили драку прямо на дороге в Павлодаре. 

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