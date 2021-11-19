Высокоскоростной интернет появился в нескольких отдаленных селах Казахстана

Жители сел Актерек, Шилибастау и Бериктас Алматинской области получили возможность подключиться к сети Интернет. Доступ обеспечили в рамках демонстрационного проекта для тестирования высокоскоростных каналов связи с применением спутниковой системы связи O3b. Проект реализуется глобальным спутниковым оператором в лице компании SES, Республиканским центром космической связи и компанией AsiaNetCom, передает корреспондент Zakon.kz.

Возможность тестового подключения является результатом подписанного в этом году меморандума о взаимопонимании между SES и РЦКС.

Для демонстрации используются спутники O3b нынешнего поколения от компании SES для подключения телепорта, расположенного в Центре космической связи "Коктерек". Доступ к интернету в демонстрационном режиме будет проводиться для жителей сельских населенных пунктов Актерек и Бериктас Алматинской области. В этих селах в течение 30 дней будет предоставлен доступ к интернету через спутниковые каналы связи компанией SES.

Как отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков, с точки зрения министерства, одной их ключевых задач является покрытие всех сельских населенных пунктов страны широкополосным доступом к сети Интернет.

На сегодня порядка 617 сел у нас не подключены к Сети наземными технологиями связи, и мы изучаем вопрос по использованию спутниковых технологий для обеспечения их высокоскоростным доступом к сети Интернет. Сегодняшняя демонстрация возможностей спутниковой системы компании SES – это первый шаг в решении этой задачи. Шаг этот направлен на то, чтобы мы могли ознакомиться с возможностями этой системы, протестировать заявленные параметры компании. После чего будут обсуждаться ключевые условия, включая стоимость оказания услуг, – отметил он.

Финансовый директор SES Сандип Джалан в свою очередь сообщил, что особенность спутниковой группировки O3b заключается в том, что она работает на средней околоземной орбите (MEO), которая расположена на расстоянии всего 8 тысяч км от поверхности Земли. В итоге задержка передачи сигнала между спутниковым и наземным терминалами сокращается в четыре раза. Это может позволить жителям Казахстана пользоваться высокоскоростным интернетом, где бы они ни находились.

Наша команда вместе с нашими партнерами в Казахстане слаженно работала над технической организацией этой демонстрации. На сегодняшний день мы достигли скорости нисходящего канала в 380 Мбит в секунду и восходящего канала в 120 Мбит в секунду, что стало рекордом скорости, когда-либо зафиксированной в Казахстане для передачи данных через спутниковые каналы. Мы с радостью подтверждаем нашу приверженность данному проекту и Казахстану, который реализовывает очень важный национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", – подчеркнул вице-министр.

При этом он заявил, что компания готова поддерживать такие полномасштабные проекты и имеет огромный опыт в этой сфере. Такие виды проектов также означают инвестиции со стороны компании в Казахстан в размере порядка 30 млн долларов, а также огромные возможности для местных партнеров и компаний, которые обеспечивают телекоммуникации , например, такие как 4G.

Следует отметить, что в ходе демонстрации возможностей системы была организована zoom-конференция с акимом села Актерек, где раньше не было интернета.

Я очень рад, что у нас появилась возможность так быстро и легко подключиться к интернету. Все работает хорошо, картинка четкая, высокое качество, звук ровный. Надеюсь, этот тестовый проект станет началом большого проекта будущего. Интернет нам нужен для работы, обучения детей. И, конечно, для развлечения, общения с родными и близкими. Кстати, несмотря на то, что запуск произошел совсем недавно, уже видны результаты – многие вопросы стали решаться очень быстро, – сказал Гани Шортанбаев.