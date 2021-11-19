Ажиотаж в очереди за углем прокомментировали в акимате Алматинской области

С наступлением холодов в Алматинской области возник ажиотаж с закупом угля, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, как в Каратальском районе водители грузовиков пытаются прорваться к местам продажи.

Бой на машинах, чуть ли не дерутся уже за уголь. По словам подписчиков, уголь может не прийти ближайшее 5/7 дней. Ну и что делать остальным, – говорится в сообщении.

Тем временем в акимате Каратальского района прокомментировали опубликованный ролик.

Уголь поступает практически через день. По шесть-восемь вагонов. Чтобы удовлетворить резкий спрос на уголь, акиматом района было решено грузить по две тонны в одни руки, – заявили в ведомстве.

Также для социально уязвимых слоев населения была организована доставка угля вне очереди.

Ажиотаж на видео, это живая очередь перевозчиков, где некоторые иногда нарушают правила дорожного движения, – уточнили в акимате.

Кроме того, заместитель акима района и правоохранительные органы ежедневно на месте контролируют ситуацию и порядок очереди.

Вопрос предоставления угля населению находится на особом контроле акима района, – заключили в пресс-службе.

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