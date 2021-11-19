Певица Хлебникова впала в кому

Пострадавшая при пожаре российская певица Марина Хлебникова впала в кому, передает Zakon.kz.

Пациентка находится в ожоговой реанимации, подключена к аппарату ИВЛ. Состояние крайне тяжелое, – сообщили РИА Новости в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Возгорание в ее квартире произошло поздним вечером 18 ноября. Площадь пожара составила десять квадратных метров в двухуровневой квартире дома на улице Ратной в Москве. Кроме артистки, с места происшествия спасены пять человек, двух из которых передали медикам для осмотра.

Как рассказали врачи, у Хлебниковой обожжено 20% лица. Есть ожоги головы, груди, а также бедер различной степени.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Хлебникова в день пожара вернулась с гастролей и была очень уставшая. В момент инцидента с ней в квартире находились родители, муж и дочь.

6 ноября певице исполнилось 56 лет.