Майнеры скрывались в сетях крупного поставщика электроэнергии – Минэнерго

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили о выявлении незаконного подключения майнинговой фермы к сетям АО "КЕGОС".

18 ноября в Нур-Султане сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики было выявлено незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одному из ТОО. Данный факт подключения электроэнергии был допущен филиалом АО КЕGОС "Акмолинские МЭС". Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 киловольт, – сообщили в ведомстве.

Майнинговая ферма осуществляла деятельность без информирования уполномоченного органа в сфере цифрового развития о своей деятельности.

Теперь комитетом ведутся контрольные мероприятия в отношении АО "КЕGОС".





Обращаем внимание, что подключение к электрическим сетям "серых" майнинговых ферм не допускается, и согласно законодательству по каждому факту будут приняты меры реагирования и применены соответствующие взыскания в рамках рынка мощности электроэнергии. Министерство энергетики совместно с госорганами и энергетическими предприятиями продолжают работу по выявлению и отключению от электрических сетей "серых" майнинговых ферм, – заявили в Минэнерго.