Какой будет квота на привлечение иностранной рабочей силы в 2022 году

19 ноября 2021, 14:31
Фото: primeminister.kz

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2022 год", сообщает Zakon.kz.

Так, квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2022 год устанавливается в процентном отношении к численности рабочей силы:

  • по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,31%;
  • на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3,2%.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря.


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